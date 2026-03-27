A șaptea calificare ratată, nouă selecționeri, al treilea baraj în genunchi! Cum arată tabloul eșecurilor României, de când nu mai ajungem la Mondiale

Naționala României bifează al șaptelea turneu final de Campionat Mondial pe care îl va privi la televizor, o serie de insuccese începută la barajul cu Slovenia din 2001
Catalin Oprea
27.03.2026 | 10:15
Ultima prezență a României la un Campionat Mondial a fost în 1998 FOTO X
România la televizor în timpul turneului final al Campionatului Mondial nu mai este din păcate o noutate. Din 1998, tricolorii nu au mai mers la cea mai importantă competiției fotbalistică a lumii, care anul acesta se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie în SUA, Canada și Mexic.

Trei calificări la CM au fost irosite la baraj

De la CM 1998, unde România a ajuns în optimi, tricolorii au bifat șapte campanii nereușite. În care au fost conduși de nouă selecționeri, care au contribuit mai mult sau mai puțin la seria dezastruoasă a echipei naționale. Trei dintre calificări s-au pierdut la baraj, ultima chiar aseară în Turcia. FANATIK vă prezintă tabloul eșecurilor României.

Preliminarii CM 2002 (Japonia și Coreea de Sud) – România a fost în grupă cu Italia, Ungaria, Georgia și Lituania și a terminat grupa pe locul doi, cu Boloni selecționer. A mers la baraj, unde a cedat în fața Sloveniei 9 (1-2 și 1-1), cu Gică Hagi pe banca tehnică.

Campania pentru CM 2010 a fost cea mai slabă

Preliminarii CM 2006 (Germania) – Tricolorii au terminat grupa pe locul trei, după Olanda și Cehia, dar înaintea Finlandei, Macedoniei, Armeniei și Andorrei. Prima parte a preliminariilor i-a aparținut lui Anghel Iordănescu, demis după 1-1 cu Armenia, după care a venit Victor Pițurcă.

Preliminarii CM 2010 (Africa de Sud) – Una dintre cele mai slabe campanii de calificare. România a terminat pe locul 5 în grupă, după Serbia, Franța, Austria și Lituania. Am depășit doar Feroe. Preliminariile au fost începute cu Pițurcă, înlocuit la jumătatea lor cu Răzvan Lucescu.

Preliminarii CM 2014 (Brazilia) – Am terminat pe locul doi în grupă, după Olanda, dar înaintea Ungariei, Turciei, Estoniei și Andorrei. România a mers la baraj, unde a pierdut în fața Greciei (1-3 și 1-1). Campania a fost dusă de la capăt la altul de Victor Pițurcă.

Nici Mircea Lucescu n-a reușit minunea

Preliminarii CM 2018 (Rusia) – Locul patru în grupă, după Polonia, Danemarca și Muntenegru. Armenia și Kazahstan au terminat după noi. Preliminariile au fost începute cu Christoph Daum pe bancă, înlocuit cu Cosmin Contra.

CM 2022 (Qatar) – Am terminat pe locul trei în grupă, după Germania și Macedonia, înaintea Armeniei, Islandei și Liechetensteinului. Mirel Rădoi a condus cap coadă a șasea campanie eșuată de calificare la un Campionat Mondial.

CM 2026 (SUA, Mexic, Canada) – Echipa națională a terminat pe locul trei în grupa cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino. Ne-am calificat la baraj, grație câștigării grupei din Liga Națiunilor. Mircea Lucescu a fost antrenorul României în toată perioada, inclusiv la barajul de aseară cu Turcia.

Vine din nou rândul lui Hagi

Următoarea șansă de calificare va fi la CM 2030, care va avea loc în Spania, Portugalia și Maroc. Cel mai probabil, noul selecționer al României va fi Gică Hagi, care va semna un contract pe patru ani. El va avea misiunea de a reconstrui naționala și de a încerca să o califice la EURO 2028 și CM 2030.

Până la oficializarea numirii lui, România va mai avea un meci, marți, la Bratislava, contra Slovaciei, care a pierdut acasă, 3-4 cu Kosovo. Partida e practic un meci amical, fără nicio miză.

