A sărbătorit golul cu torța în mână! Fanii au provocat întreruperea meciului CFR Cluj – U Cluj. Video

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Ca de fiecare dată, atmosfera este una incendiară la derby-ul Clujului dintre CFR și U. Fanii ”șepcilor roșii” au aprins partida din Gruia, iar arbitrul Horia Mladinovic a fost nevoit să întrerupă jocul.

CFR – U Cluj, întrerupt din cauza torțelor

și CFR Cluj a deschis scorul în minutul 12. Andrei Cordea i-a dat o pasă excelentă în careu lui Stefan Drazic și atacantul sârb al lui Marius Șumudică nu l-a iertat pe portarul Ștefan Lefter. Trebuie spus că atât Cordea, cât și Drazic au fost a derby-ului, așa cum a anunțat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

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Reușita ”feroviarilor” nu a fost pe placul celor aproximativ 2.000 de fani ai oaspeților. Ultrașii lui U Cluj au aprins o mulțime de torțe și fumigene, iar o parte dintre acestea au fost aruncate în teren, în direcția jucătorilor de la CFR. Una dintre torțele ajunse pe gazon a fost luată de Drazic, care a sărbătorit reușita cu ea în mână.

A fost o adevărată ploaie de torțe venită din peluza ”șepcilor roșii”, iar Horia Mladinovic a decis să întrerupă jocul. S-a făcut și un anunț că întâlnirea poate fi oprită definitiv dacă suporterii nu se vor potoli. După aproximativ două minute de pauză, ”centralul” a reluat jocul.

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Șumudică, scuipat pe stradă

Derby-ul Clujului a început mult mai devreme, iar . Antrenorul lui CFR Cluj a dezvăluit faptul că a fost scuipat de un suporter al ”șepcilor roșii” în timp ce se plimba prin oraș.

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”N-am pățit în București ce am pățit la Cluj. Să se oprească o mașină la semafor, să lase geamul și să mă trezesc cu o fisă cu biscuite pe haină, nu știu, credeam că civilizația e la… Practic, îmi făceam pașii, s-a lăsat geamul și mi-a pus o insignă cu aluat de biscuite.

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N-am reacționat pe moment, dar trebuie să spun, că-s lucruri care mă dor. N-am jignit clubul U Cluj niciodată. Dacă vor câștiga mâine, le voi întinde mâna și-i voi aplauda”, a declarat Șumudică, în conferința de presă premergătoare meciului.