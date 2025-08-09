A sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel, dar polițiștii l-au așteptat la sol. Bărbatul a fost arestat imediat

Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel, însă a fost prins de poliție. El și prietenii săi au fost surprinși în timp ce se cățărau pe cunoscutul monument.

ADVERTISEMENT

Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel

Sâmbătă, trei bărbați au fost surprinși în timp ce urcau pe Unul dintre aceștia a utilizat o parașută pentru a coborî, însă polițiștii i-au reținut pe toți trei, potrivit .

Cei trei au fost văzuți de către agenții de securitate ai Turnului Eiffel, în jurul orei locale 05:20. Bărbații se cățărau pe monument și, pentru că fapta acestora este una gravă, dar și pentru că s-au expus unui pericol uriaș, au fost chemați să intervină poliţia şi pompierii din cadrul GRIMP (Grupul de intervenţie în medii periculoase).

ADVERTISEMENT

Autoritățile le-au ordonat celor trei bărbați să coboare de pe monument în cel mai scurt timp. După o oră, doi dintre ei au cooperat, apoi au fost însoțiți pe jos de către agenții de poliție.

Al treilea, însă, și-a deschis parașuta și a coborât pe Champ-de-Mars. Forțele de ordine l-au întâmpinat la sosirea pe sol, iar bărbatul a fost reținut și arestat preventiv. De altfel, și cei doi complici au fost reținuți, după cum a declarat Parchetul din Paris pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT

Ce se va întâmpla cu cei trei bărbați

Duminică, cei trei vor fi trimiți Parchetului pentru o măsură disciplinară penală. Aceasta permite ca autorul unei infracțiuni, care își recunoaște vinovăția, să fie sancționat rapid.

ADVERTISEMENT

De curând, a avut loc un incident asemănător. Pe 10 iulie, în jurul orei locale 4:30, doi bărbați au fost reținuți de polițiști și plasați în arest preventiv după ce .

ADVERTISEMENT

Cu toate că urcatul pe Turnul Eiffel și săritul cu parașuta de pe acesta sunt interzise, cei dornici de aventură nu au ținut cont de reguli.

Astfel de incidente s-au mai petrecut, de asemenea, și în trecut. Mai multe persoane au fost prinse în timp ce se cățărau pe celebrul monument din Paris, sărind apoi cu parașuta.