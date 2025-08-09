News

A sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel, dar polițiștii l-au așteptat la sol. Bărbatul a fost arestat imediat

Bărbat arestat după ce a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Acesta se cățăra pe celebrul monument alături de alte două persoane
Andreea Stanaringa
09.08.2025 | 23:01
A sarit cu parasuta de pe Turnul Eiffel dar politistii lau asteptat la sol Barbatul a fost arestat imediat
Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Sursa foto: Pixabay/Colaj Fanatik

Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel, însă a fost prins de poliție. El și prietenii săi au fost surprinși în timp ce se cățărau pe cunoscutul monument.

Un bărbat a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel

Sâmbătă, trei bărbați au fost surprinși în timp ce urcau pe Turnul Eiffel. Unul dintre aceștia a utilizat o parașută pentru a coborî, însă polițiștii i-au reținut pe toți trei, potrivit Le Figaro.

Cei trei au fost văzuți de către agenții de securitate ai Turnului Eiffel, în jurul orei locale 05:20. Bărbații se cățărau pe monument și, pentru  că fapta acestora este una gravă, dar și pentru că s-au expus unui pericol uriaș, au fost chemați să intervină poliţia şi pompierii din cadrul GRIMP (Grupul de intervenţie în medii periculoase).

Autoritățile le-au ordonat celor trei bărbați să coboare de pe monument în cel mai scurt timp. După o oră, doi dintre ei au cooperat, apoi au fost însoțiți pe jos de către agenții de poliție.

Al treilea, însă, și-a deschis parașuta și a coborât pe Champ-de-Mars. Forțele de ordine l-au întâmpinat la sosirea pe sol, iar bărbatul a fost reținut și arestat preventiv. De altfel, și cei doi complici au fost reținuți, după cum a declarat Parchetul din Paris pentru sursa menționată.

Ce se va întâmpla cu cei trei bărbați

Duminică, cei trei vor fi trimiți Parchetului pentru o măsură disciplinară penală. Aceasta permite ca autorul unei infracțiuni, care își recunoaște vinovăția, să fie sancționat rapid.

De curând, a avut loc un incident asemănător. Pe 10 iulie, în jurul orei locale 4:30, doi bărbați au fost reținuți de polițiști și plasați în arest preventiv după ce au sărit cu parașuta.

Cu toate că urcatul pe Turnul Eiffel și săritul cu parașuta de pe acesta sunt interzise, cei dornici de aventură nu au ținut cont de reguli.

Astfel de incidente s-au mai petrecut, de asemenea, și în trecut. Mai multe persoane au fost prinse în timp ce se cățărau pe celebrul monument din Paris, sărind apoi cu parașuta.

