A scăpat de calvarul de la FCSB și a avut un mesaj după debutul la noua echipă: „Cu voia lui Dumnezeu!”

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După ce a fost pus pe liber de FCSB la finalul sezonului trecut, din ordinul patronului Gigi Becali (68 de ani), Baba Alhassan (26 de ani) este mai fericit ca niciodată. Mijlocașul defensiv internațional ugandez a debutat în tricoul turcilor de la Mardin și a postat un mesaj pe contul personal.

Mesajul lui Baba Alhassan după debutul la noua echipă

, Baba Alhassan a fost pus pe liber de bucureșteni la finalul sezonului trecut. La scurt timp, mijlocașul și-a găsit un nou angajament, , o echipă din liga secundă a Turciei. El a bifat deja primul meci oficial la noua formație, fiind titular în meciul cu Umraniyespor.

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Chiar dacă partida din prima etapă a noului sezon s-a încheiat cu scorul de 0-0, fotbalistul a ținut să posteze imediat un meci. „A fost un debut minunat, datorită fanilor pentru susținerea lor atât de frumoasă. Începem munca, cu voia lui Dumnezeu”, a postat Baba Alhassan, alături de o fotografie cu el, pe Instagram.

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Ce a spus Mihai Stoica despre plecarea lui Baba Alhassan de la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB confirmase încă de la finalul lunii mai faptul că ale echipei sale. Mijlocașul plecase chiar mai devreme de la echipă, înaintea expirării propriu-zise a înțelegerii dintre cele două părți.

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MM Stoica a dezvăluit atunci motivul din spatele deciziei luate de fotbalist. „Baba Alhassan nu mai este la FCSB și nu va mai fi deloc. Are o problemă, trebuie să fie alături de familie. Chiar nu avea cum să mai stea”, spunea Mihai Stoica la

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