A scăpat de condamnarea la moarte, dar a fost asasinat de un comando în vila secretă unde era ascuns. Filmul brutal al execuţiei lui Gaddafi Jr.

Un asasinat care a avut loc în circumstanţe misterioase a atras atenţia opiniei publice internaţionale. Saif al-Islam Gaddafi (53 de ani), fiul fostului lider libian, colonelul Muammar Gaddafi, a fost ucis marți, când bărbați neidentificați au pătruns prin efracție în grădina a ceea ce trebuia să fie un complex de securitate din Zintan, în nord-vestul Libiei.

Saif Gaddafi locuia într-o reşedinţă secretă din nord-vestul Libiei

Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider libian, colonelul Muammar Gaddafi, a fost ucis marţi de un comando de compus din patru bărbaţi, care au dezactivat sistemele de supraveghere şi au pătruns în vila din oraşul Zintan, unde acesta se afla. Semnele de întrebare sunt cu atât mai mari cu cât Saif se afla într-o locaţie secretă, de care ştiau doar câţiva membri ai familiei şi oameni din personalul de securitate.

Din datele și declarațiile emise până în prezent se vorbeşte chiar de o confruntare directă între Saif al-Islam și atacatorii mascați, care a continuat până când „Dumnezeu l-a ales să fie cu El”, după spune Abdullah Othman Gaddafi. Această versiune este susținută de informațiile emise de biroul Procurorului General al Libiei, care a confirmat miercuri că o echipă de anchetatori și medici legişti a examinat corpul lui Sail al-Islam și a confirmat că acesta a fost împușcat.

După ce l-au ucis pe Saif Gaddafi, atacatorii s-au luptat cu garda acestuia

Corespondentul Al Jazeera în Libia, Ahmed Khalifa, spune că una dintre cele mai răspândite versiuni indică faptul că patru bărbați înarmați au pătruns în reședința lui Saif al-Islam, au deschis focul asupra lui în mod coordonat, iar după ce l-au ucis, la ieşire, s-au confruntat cu luptătorii care îl păzeau. În schimbul de focuri, mai mulți membri înarmați ai Brigăzii Abu Bakr al-Siddiq, unitatea care asigura protecția lui Saif, au fost răniți. De remarcat că aceeași brigadă este cea care l-a capturat în 2012, iar ulterior Saif al-Islam a fost eliberat în baza unei legi de amnistie generală, pe 12 aprilie 2016, după ce petrecuse cinci ani în detenție.

Imediat după anunţul morții sale, Brigada 444, aflată în subordinea Ministerului Apărării, a transmis un comunicat în care a negat categoric informațiile vehiculate pe rețelele de socializare privind implicarea sa în confruntările din Zintan, precum și știrile că ar fi implicată în uciderea lui Saif al-Islam. Comandantul brigăzii a subliniat că nu are nicio unitate desfăşurată pe teren în orașul Zintan sau în aria sa geografică și spune că nu a primit niciun ordin sau instrucțiune privind urmărirea fiului lui Gadaffi.

Cine sunt cei mai afectați și cine beneficiază de moartea lui Saif al-Islam Gadaffi

Uciderea lui Saif al-Islam a stârnit numeroase întrebări în cercurile politice libiene cu privire la cine ar putea beneficia cel mai mult de pe urma îndepărtării sale de pe scena politică, pe fondul diviziunii și luptei pentru putere din țară. Analistul politic libian Essam Al-Zubair consideră că cele mai afectate grupările care au trecut de partea sa după ce au renunţat să-l mai .

În schimb, susținătorii lui Haftar ar putea profita de această situație, deoarece adepții lui Gaddafi vor fi nevoiți fie să se alăture automat lui Haftar, fie vor risca o criză internă care ar putea duce la dezbinarea lor. Absența lui Saif al-Islam elimină un actor competitiv important din conflictul politic, oferind celorlalte părți mai mult spațiu de manevră.

Al-Zubair a explicat pentru Al Jazeera că mișcarea pro-regim suferă de lipsă de coeziune internă, iar Saif al-Islam reprezenta un punct de coeziune pentru susținătorii săi. Prin urmare, dispariția sa va slăbi considerabil influența acestei tabere, mai ales în contextul speranțelor puse de adepții săi în capacitatea sa de „salvator” care să reorganizeze scena politică libiană.

Al doilea născut al dictatorului Muammar Gaddafi și al celei de-a doua soții a acestuia, Safia Farkas, Saif al-Islam a făcut parte din cercul apropiat al tatălui său și a îndeplinit sarcini diplomatice în numele acestuia, în ciuda faptului că nu avea niciun rol oficial în guvern. Vorbea fluent engleza și avea un doctorat de la London School of Economics.

Saif Gaddafi a fost condamnat la moarte în 2015

Saif a jucat un rol cheie în apropierea Libiei de Occident din anul 2000 până la prăbușirea regimului Gaddafi. De asemenea, a contribuit la negocierile ca Libia să renunțe la programul său nuclear și la acordul de compensare pentru familiile celor uciși în atentatul cu bombă asupra zborului Pan Am 103 din Scoția, în 1988, în spatele căruia s-a aflat regimul de la Tripoli.

Astfel de acorduri au dus la ridicarea sancțiunilor internaționale împotriva Libiei. El s-a autointitulat „reformator”, susținând respectarea Constituției și a drepturilor omului. Pe de altă parte, Curtea Penală Internațională l-a acuzat de crime împotriva umanității, din cauza rolului său în reprimarea brutală a protestelor antiguvernamentale din 2011, în timpul „Primăverii arabe”.

După ce rebelii au cucerit Tripoli, a fugit în Nigerul vecin, deghizat în membru al unui trib beduin. A fost capturat pe un drum din deșert de miliția Brigăzii Abu Bakr Sadik, la aproximativ o lună după ce tatăl său a fost ucis, și dus cu avionul în orașul Zintan, din nor-dvestul țării, la aproximativ 200 km de Tripoli, acolo unde a fost ținut captiv de milițiile rivale timp de aproape șase ani.

Un tribunal din capitala Tripoli, unde puterea se află în mâinile unui guvern susținut de Națiunile Unite, l-a condamnat la moarte în lipsă în 2015 pentru participarea sa la represiunea din 2011. Doi ani mai târziu a fost eliberat de o miliție din Tobruk, din estul țării, în baza unei legi a amnistiei, iar ulterior s-a ascuns în Zintan pentru a evita tentativele de asasinat la adresa sa. În 2021 a mers în orașul Sabha pentru a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale, deși a negat constant că ar dori să moștenească puterea de la tatăl său, afirmând că puterea „nu este o fermă care se transmite din tată în fiu”. Candidatura sa a stârnit o serie de controverse și s-a lovit de opoziția a numeroși dușmani din Libia ai familiei Gaddafi, astfel că alegerile au fost amânate de atunci pe termen nelimitat.

A fost implicată administraţia Trump în asasinarea lui Saif Gaddafi?

Analistul politic libian Hazem Al-Rais a legat vestea bruscă a morții lui Saif al-Islam Gaddafi de recentele mișcări de pe scena internațională, menționând în același timp că mareșalul Khalifa Haftar ar putea fi „cel mai mare beneficiar” al scoateii lui Gaddafi din scenă. În interpretarea sa, Al-Rais a explicat că momentul anunțării morții lui Saif al-Islam ridică semne de întrebare serioase cu privire la două scenarii posibile.

Primul este un „scenariu internațional” care indică un acord între cei doi poli politici din estul și vestul Libiei. Al-Rais și-a bazat acest argument pe o întâlnire recentă care a avut loc la Paris, la care a participat , menționând că Boulos postase un tweet despre întâlnirea cu înalți oficiali din vestul și estul Libiei cu doar câteva ore înainte de anunțul morții lui Gaddafi. Al doilea scenariu se referă la dorința partidelor politice de a scăpa de Saif al-Islam, considerat un obstacol în calea procesului politic și un concurent puternic în alegeri.