A scăpat de depunctare! Chelsea, amendă uriașă pentru nereguli financiare comise în timpul lui Roman Abramovici

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după încheierea investigației privind neregulile financiare din perioada în care clubul era condus de Roman Abramovici. Londonezii au reușit să anuleze prin apel o penalizare de șase puncte, însă au rămas cu o amendă de 10 milioane de lire sterline și cu o interdicție suspendată la transferuri.

Chelsea a evitat o depunctare după nereguli comise pe vremea lui Roman Abramovici

Potrivit presei din Anglia, sancțiunile au fost analizate timp de mai multe luni. Oficialii Federației Engleze au luat în calcul inclusiv o penalizare în clasament, însă colaborarea clubului cu autoritățile și recunoașterea problemelor descoperite după schimbarea proprietarului au cântărit în decizia finală.

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Cazul a vizat 74 de încălcări ale regulamentelor Federației Engleze, legate de plăți nedeclarate către agenți și intermediari în perioada 2009-2022, când clubul era deținut de Roman Abramovici. În urma apelului, sancțiunea inițială de șase puncte a fost anulată și înlocuită cu o interdicție de două ferestre de transfer, suspendată până la 30 iunie 2027.

Federația Engleză a menținut însă amenda de 10 milioane de lire, iar suma va fi direcționată către dezvoltarea fotbalului de bază. Totodată, ancheta privind eventualele responsabilități individuale nu este încă închisă.

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Noul patronat a colaborat cu autoritățile

Ancheta a vizat mai multe transferuri și plăți efectuate în perioada în care Roman Abramovici controla clubul londonez. că au descoperit aceste nereguli în timpul verificărilor interne și au decis să le raporteze autorităților, fără a încerca să le ascundă. Actualii proprietari ai clubului, BlueCo, au descoperit neregulile după preluarea lui Chelsea în 2022 și au decis să le raporteze autorităților. Cooperarea cu Federația Engleză, UEFA și Premier League a fost considerată un factor important în reducerea sancțiunilor sportive.

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În comunicatul oficial, Chelsea a transmis că toate procedurile de reglementare privind aceste fapte istorice au fost încheiate și a mulțumit organismelor care au colaborat la investigarea cazului. Clubul susține că a pus la dispoziția autorităților mii de documente încă din momentul în care noii proprietari au preluat echipa.

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„Clubul este încântat să confirme că, odată cu încheierea procedurii desfășurate de Federația Engleză, toate investigațiile de reglementare privind aceste aspecte istorice au ajuns la final”, se arată în comunicatul transmis de Chelsea.

Deși Chelsea a evitat o depunctare care i-ar fi afectat sezonul, clubul rămâne cu una dintre cele mai mari amenzi aplicate în ultimii ani în fotbalul englez. Cazul reprezintă un nou semnal că autoritățile tratează cu maximă seriozitate încălcările regulamentelor financiare, indiferent de perioada în care au fost comise.