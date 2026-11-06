A scăpat de suspendarea de doi ani chiar înaintea meciului cu FCSB!

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Roger a primit o veste bună de la Comisia de Disciplină a FRF. Brazilianul legitimat la Corvinul Hunedoara fusese suspendat timp de doi ani pentru că avea o datorie la CFR Cluj. Conform fotbalistul a ajuns la o înțelegere cu clubul CFR Cluj, iar această datorie nu îl va mai opri să joace fotbal pentru Corvinul în Superligă.

Roger poate juca cu FCSB după ce suspendarea de doi ani i-a fost ridicată de Comisia de Disciplină

FCSB – Corvinul este programat sâmbătă, 7 noiembrie 2026, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Scandalul dintre Roger Junio și CFR Cluj e mai vechi și ar avea la mijloc o datorie de aproximativ 38.000 de euro pe care brazilianul o are spre CFR Cluj. Pe 30 septembrie 2024, Roger ar fi făcut o înțelegere cu CFR Cluj prin care datora clubului din Gruia suma de 30.900 de euro, cu 7.000 mai puțin decât era inițial.

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astfel că suspendarea lui Roger nu mai este o problemă de actualitate. Cum a ajuns, însă, ca fotbalistul să aibă datorie spre CFR Cluj? În februarie 2023, fotbalistul își denunța unilateral contractul și mergea la Szentlorinc în Ungaria pentru scurt timp. A fost un simplu artificiu pentru a dribla regulamentele și pentru a se transfera, ulterior, la UTA Arad.

CFR Cluj l-a acționat atunci în judecată pe fotbalist, a avut câștig de cauză, iar Roger a fost obligat de instanță să plătească 38.000 de euro daune. În condițiile în care și CFR Cluj îi datora 7.000 de euro, suma „restantă” s-a redus la aproximativ 31.000 de euro. Pentru că nu a plătit această „amendă”, Roger a fost suspendat pentru două sezoane de Comisia de Disciplină a FRF.

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CFR Cluj a acceptat ca Roger să plătească eșalonat datoria de 30.000 de euro

„În temeiul art. 85.1 și 3.a, coroborat cu art. 85.4 din RD al FRF, se sancționează jucătorul Roger Junio Rodrigues Figueira cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligației de plată stabilite prin Hotărârea CAS nr.2023/A/10001, dar nu mai mult de doi ani. Termen 1 noiembrie 2028”, era precizat în decizia Comisiei.

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Acum, după ce cele două părți s-au înțeles, Roger va putea fi apt de joc din punct de vedere legal în meciul complicat cu FCSB. Roger a ajuns la Corvinul după o aventură nereușită la Universitatea Cluj, rivala celor de la CFR Cluj. Interesant, brazilianul a fost cedat la Corvinul în sezonul în care hunedorenii au câștigat Cupa României și au jucat în Europa, însă doar pentru a evolua în meciurile europene, nu și în campionat.