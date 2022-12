A scăpat inelul de logodnă în ocean, chiar în timpul cererii în căsătorie: ”Nu va uita niciodată”

Un tânăr din Florida se pregătea să-și ceară iubita de soție, însă a scăpat inelul în apă. Cu toate acestea, bărbatul e sigur că soția sa nu va uita niciodată acest moment amuzant.

A scăpat inelul de logodnă în ocean

”Am scăpat inelul în golf în timpul propunerii mele”, a dezvăluit Scott Clyne în timp ce se scufunda pentru a-și recupera prețioasa bijuterie pe care urma să o dăruiască viitoarei sale soții.

În videoclip se vede cum Scott Clyne și Suzie Tucker se aflau pe o barcă, la apus de Soare. bărbatul a scos cutia cu inelul din pantaloni, însă l-a scăpat în ocean.

Fără să stea pe gânduri, bărbatul a sărit imediat în apă pentru a recupera cutia. Din fericire a reușit să o recupereze și și-a surprins viitoarea soție, care era realmente șocată și nu înțelegea ce se întâmplă.

Imaginile au fost filmate de un prieten al bărbatului care a fost pe fază. ”Acesta este 100% real. 100% norocul meu. 100% nu va uita niciodată”, a transmis Clyne.

în timpul cerii în căsătorie”, a scris Clyne, explicându-le urmăritorilor ce s-a întâmplat. Deși era ”într-o stare de panică totală”, femeia a spus în cele din urmă ”da”, astfel că povestea are final fericit.

”Aveam inelul în buzunarul din spate și când m-am dus să-l iau, colțul cutiei de inel s-a prins în partea de sus a buzunarului și mi-a alunecat din mâini, sărind în apă. Totul a fost o neclaritate după aceea. Am intrat în panică și am reacționat ducându-mă după cutia cu inelul. Din fericire, am reușit să recuperez inelul!”, a transmis bărbatul.

Videoclipul a devenit viral pe Tik Tok, unde a strâns 1.5 milioane de aprecieri și 28.000 de distribuiri. Astfel de videoclipuri ajung mereu virale pe Tik Tok, rețea socială admirată în special de tineri.