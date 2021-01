A scăzut rata de infectare în Capitală. Urmează o relaxare a restricțiilor? Anunțul lui Nicușor Dan

Noul bilanț transmis de Centrul pentru Comunicare Strategică menține Capitala în zona galbenă, cu 2,69 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 la mia de locuitori. Se constată, însă, o scădere semnificativă faţă de ziua precedentă, când s-au înregistrat 2,96 de cazuri la mia de locuitori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar și în aceste condiții, Nicușor Dan consideră că este prematur să discutăm despre o relaxare a restricțiilor. „Să mai aşteptăm câteva zile, ca să vedem că această situaţie se stabilizează”, îi îndeamnă primarul pe bucureșteni.

Pe de altă parte, nu se arată deloc surprins de trecerea brusc de la peste 1.000 de infectări pe zi la circa 200. „Nu, nu, nu, au fost nişte anomalii, date de faptul că nu s-a lucrat câteva zile de Crăciun şi nu s-a lucrat câteva zile de Revelion, adică s-a lucrat la capacităţi mai mici, dar statistic, scăderea se vede”, susține edilul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rata de infectare continuă să scadă în Capitală, dar măsurile de relaxare se lasă așteptate

„În primul rând, trebuie să salutăm această scădere, sunt nişte cifre pe care mă uit în fiecare dimineaţă, suntem la sub 3, am fost la 7 în urmă cu o lună şi jumătate.

Vă spun sincer că la începutul mandatului am fost extrem, extrem de îngrijorat. Când am început mandatul, la sfârşit de octombrie, eram pe o pantă ascendentă şi chiar mi-a fost frică de unde am putea să ajungem.

ADVERTISEMENT

Purtarea măştii şi atitudinea bucureştenilor ne-au ajutat să ajungem aici. O să fie o discuţie în Comitetul Municipal (n.r. pentru Situaţii de Urgenţă) şi o să vedeţi decizia pe care o să o luăm.

Să mai aşteptăm câteva zile, ca să vedem că această situaţie se stabilizează. Aşa, pe cifre, am fost la 1.000 pe zi, am fost la 2.000 pe zi şi acum pare că suntem undeva la 200-300-400 pe zi”, a declarat Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce măsuri restrictive ar putea fi relaxate în următoarea perioadă

La rândul său, prefectul Capitalei s-a arătat încântat de faptul că rata de incidență a ajuns sub pragul de 3 cazuri la mia de locuitori după o lungă perioadă de timp și a salutat efortul comun al bucureștenilor și autorităților.

„Cred că este absolut necesar să respectăm în continuare normele de siguranţă şi măsurile sanitare pentru ca într-un viitor cât mai apropiat să putem să beneficiem de relaxări mai generoase ale acestor restricţii”, a spus Traian Berbeceanu, dând asigurări că, de îndată ce situația o va permite, va fi convocat Comitetul Municipal Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă în vederea adoptării unei hotărâri prin care unele măsuri să fie relaxate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vorbim despre funcţionarea la o capacitate de maxim 30% a cinematografelor și sălilor de spectacole, redeschiderea activităţilor în interior a restaurantelor, cafenelelor şi barurilor, în limita a 30% din capacitatea unităţii şi permiterea activităţilor cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu aceeași capacitate.