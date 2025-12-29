A schimbat mănușile de portar cu cele de… pompier! Povestea fostului goalkeeper de la CFR Cluj, martor ocular la victoria istorică de pe Old Trafford

ADVERTISEMENT

Cristian Man a fost, cândva, pe unele dintre cele mai mari stadioane ale Europei. A stat pe bancă pe „Old Trafford” și a simțit freamătul de pe „San Siro”. Povestea fostului portar de la CFR Cluj și Universitatea Cluj este una dintre cele mai… umane (e cel mai potrivit termen) din fotbalul românesc. Acum este pompier, dar a rămas aproape de fenomen: pregătește copiii talentați din Gruia și speră ca într-o zi unul dintre puștii pe care îi antrenează să fie titular în poarta ardelenilor. Fostul goalkeeper și-a povestit întreaga carieră într-un interviu pentru FANATIK.

Cristian Man, amintiri de pe „Old Trafford” și „San Siro”

Cristi a crescut cu visul oricărui copil pasionat de fotbal: să joace pentru o echipă de tradiție. A făcut-o pentru ambele mari rivale ale Clujului, atât pentru CFR, cât și pentru Universitatea. Și-a început cariera la CS Viitorul Zalău, orașul natal, iar mai apoi a apărat poarta la LPS Banatul Timișoara, cu care a devenit campion național la juniori C. Imediat după acel succes a urmat transferul la CFR Cluj, unde a petrecut (deşi nu-i cel mai potrivit termen) 4 ani.

A ajuns în Gruia într-un moment excelent pentru echipa din Ardeal. După câteva meciuri bune la juniori, a fost inclus în lotul mare, iar în 2012 a primit o veste uriașă: a fost convocat în lotul pentru UEFA Champions League. CFR Cluj urma să joace cu Manchester United, Basel și Galatasaray. Ardelenii au făcut 10 puncte, dar nu au fost suficiente pentru calificare. Echipa, antrenată la acea vreme de Paulo Sérgio, a ajuns în Europa League, unde a fost eliminată de Inter Milano.

Cristian Man a pășit, astfel, pe stadioane legendare ale fotbalului mondial. A fost în lot la (5 decembrie 2012, grupe Liga Campionilor, Manchester United – CFR Cluj 0-1, gol Luis Alberto în minutul 26, meciul 200 în cupele europene al antrenorului Alex Ferguson!) și își aduce aminte cu drag de emoțiile care-l copleșeau. Câteva luni mai târziu, a ajuns și pe „San Siro”.

„În primul rând, îmi aduc aminte când am aflat că sunt pe lista de Champions League. Am fost extrem de fericit, mai ales văzând ce echipe erau în grupă. Chiar mă gândeam că ar fi super plăcut să prind un meci de genul ăsta. Când am aflat că o să fac deplasarea cu echipa, a fost ceva senzațional. Antrenamentul oficial a fost primul impact. Ceva remarcabil, să te antrenezi pe un asemenea stadion.

În lot mai erau Felgueiras și Stăncioiu, niște portari muncitori, talentați. M-au ajutat să mă dezvolt. N-am reușit să fac schimb de tricouri cu niciun jucător. Am încercat, dar e destul de complicat dacă nu te duci personal să-l ceri. În vestiar ajungeau aleatoriu și lua cine apuca. Eu am preferat să-l păstrez pe al meu. Dacă aș fi putut, mi-ar fi plăcut să fac schimb cu David De Gea”, își amintește Cristi Man.

„Nu multă lume are șansa să trăiască așa ceva. Aveam 18 ani atunci”

După aventura din Liga Campionilor, a venit și „dubla” cu Inter din Europa League. Deși echipa nu a reușit să se califice în optimi în acel sezon, experiența a rămas una memorabilă. El a vizitat, după câțiva ani orașul Milano și și-a dat seama cât de mare a fost pentru el acel moment. A pășit într-un vestiar istoric, poate unul din cele mai cunoscute din întreaga lume.

„Aș zice că a fost, poate, la fel de mare ca cel de la Manchester. Am fost pe «San Siro». Chiar acum doi ani am fost în Italia, la un meci al celor de la AC Milan, și mi-am adus aminte. Am fost în tribune, pe stadionul pe care cu câțiva ani în urmă eram în vestiar. Foarte interesant sentimentul. Te obișnuiești cu unele experiențe și ți se par normale, dar când stai să te gândești, realizezi că nu multă lume are șansa să trăiască așa ceva. Aveam 18 ani atunci”, ne-a mai spus fostul portar de la CFR Cluj.

A apărat poarta rivalelor din Cluj. Amintiri de senzație din Liga 4, cu „șepcile roșii”

După patru ani la CFR, Cristi s-a întors la Zalău, iar apoi s-a alăturat proiectului Universității Cluj. În acea perioadă, „șepcile roșii” jucau în Liga 4. Timpul a trecut, iar echipa de pe „Cluj Arena” a jucat recent primul meci european după nu mai puțin de 53 de ani. Man are și el o mică parte din acest merit.

„Țin minte că am fost cooptat să ajut echipa. Era, la momentul acela, un pas înapoi pentru mine, dar am fost bucuros să fac parte din acest proiect. Au început practic de la zero, din Liga 4. Au reușit să promoveze aproape în fiecare an. A fost o experiență minunată. Am jucat și pe «Cluj Arena». Veneau patru, cinci mii de suporteri la fiecare meci, deși eram în Liga 4.

Am văzut o unitate și o încredere extraordinară. Am jucat un baraj la Târgu Lăpuș. Am promovat după acel meci. Suporterii au făcut spectacol. Imediat după, țin minte, pe «Cluj Arena», ne cântau din peluză. Am fost și eu în tribună după ce m-am retras. Clujul e împărțit, dar cred că mai multă lume ține cu U Cluj. Probabil ar fi frumos ca ambele echipe să unească performanța cu suporterii”.

Vedetă pe Facebook. Cristi Man s-a pozat în uniforma de pompier

Viața nu i-a oferit, însă, continuitatea la care spera. Fotbalul, deși intens și spectaculos, nu oferă mereu garanții. După mai multe sezoane în care nu a reușit să își găsească un angajament stabil, Man a fost nevoit să ia o decizie radicală: să renunțe la cariera de fotbalist profesionist.

A ales o meserie grea, dar nobilă. E pompier în prezent. A avansat la gradul de maistru militar clasa a II-a în cadrul ISU Cluj și a participat la mai multe exerciții și misiuni. Pe pagina oficială a instituției a fost postată o fotografie cu el în acțiune, însoțită de o declarație: „Fotbalul va face parte întotdeauna din viața mea. Acum mă concentrez pe activitatea mea la pompieri şi iau totul pe rând. Sunt în misiune la Fetești, unde trebuie să ne ducem la bun sfârșit sarcinile și să ne întoarcem cu bine acasă. Exercițiul e unul de bun augur, învățăm permanent unii de la ceilalți”, spune el.

Fotbalul i-a rămas în sânge

Dar nu s-a rupt complet de fotbal. Din 2023, a revenit la CFR Cluj, ca antrenor de portari la grupele de copii și juniori. Acum, petrece mult timp la stadion, acolo unde încearcă să îl găsească pe următorul goalkeeper de viitor al României.

„Lucrez la ISU, sunt pompier, și la CFR Cluj sunt antrenor de portari la juniori. Sunt de doi ani la Academie. Momentan suntem în vacanță, urmează să începem pregătirile în august. Am revenit după o pauză cam mărișoară, dar sub altă formă acum. Mă ocup de copiii de la U7 până la U11. Sincer, a fost foarte greu. Am încercat să mă motivez, să muncesc cât mai mult. În fotbalul din România nu ține doar de tine. Poți avea calități, ambiție, dar dacă nu ai pe cineva care să te susțină, e greu să fii vizibil”, spune Cristian, cu ceva tristețe în voce.

Marele regret al fostului portar de la CFR. „Am fost, probabil, dat la o parte”

Cristi recunoaște că în perioada lui, nu talentul era întotdeauna decisiv. Unii jucători aveau avantajul unui impresar puternic. Se întâmplă și azi ca mulți copii să renunțe rapid la sportul de performanță. Sunt multe motive la mijloc. Lipsa de vizibilitate și a banilor poate pune rapid capăt unei cariere, care, se anunța la un moment dat promițătoare: „Da, au fost momente în care am fost, probabil, dat la o parte. Poate puteam să fiu eu favoritul, dar multe lucruri erau decise dinainte. Toate dezamăgirile adunate… Stai și te gândești dacă vrei să continui așa la nesfârșit sau dacă vrei să ai o siguranță și să îți întemeiezi o familie. Cam asta e viața”.

Cristi crede că , este extrem de importantă pentru viitorul fotbalului românesc. El și-ar dori măsuri chiar mult mai dure. Fostul portar ar vrea să vadă în echipele de start ale cluburilor măcar un jucător provenit din academia proprie. El nu a beneficiat în tinerețe de un astfel de sprijin. S-a luptat pentru un loc între buturi cu Felgueiras și Stăncioiu.

„E foarte important să obligi cumva echipele să dea șanse jucătorilor tineri. Eu chiar le-aș impune să aibă pe teren un fotbalist crescut de club. Asta ar trebui să fie scopul academiilor: să livreze cât mai mult. Ca portar e și mai greu să primești o șansă. Un jucător de câmp mai prinde 5-10 minute. Portarii nu prea se schimbă, mai ales când îi ai în față pe Felgueiras și Stăncioiu. Trebuie să ai norocul să fii acolo, la momentul potrivit”.

Antrenor de portari pentru cei mici, mentor pentru cei mari

Cristian Man încearcă acum să le ofere copiilor tot ce n-a avut el: sprijin, încredere, ghidaj. Antrenează cu grijă portarii de la cele mai mici grupe și educă părinții micuților despre ce înseamnă cu adevărat performanța: „Am făcut un ghid al portarului. Sunt grupe mici, la început de drum. Încerc să le explic pas cu pas fiecare element. Rețin mai bine văzând exemple vizuale. Am făcut și un ghid pentru părinți. Încerc să le explic cum să își susțină copiii, cum să-i motiveze, prin ce etape trec. Am avut norocul să am un nucleu de părinți foarte de treabă”.

A reușit chiar să-l convingă pe Otto Hindrich, portarul titular al CFR-ului, să vină și să le vorbească celor mici. Titularul din poarta CFR-ului le-a dat o adevărată lecție micuților. Și el a fost, cândva, junior al echipei din Gruia, iar acum bate la porțile naționalei de seniori a României.

„L-am adus anul trecut pe Otto Hindrich. A plecat de la juniori și a ajuns titular. A dat curs invitației, a venit la un antrenament, a vorbit cu copiii, le-a răspuns la întrebări, a dat autografe. Lecția cea mai importantă e că cineva a pornit exact de unde sunt ei acum și a reușit. E puterea exemplului”, explică Cristi Man.

Mario Camora și Ciprian Deac „vor să se bucure de timpul care le-a rămas în fotbal”

Cristi a împărțit vestiarul din Gruia cu jucători importanți, adevărate repere ale CFR-ului. Și acum mai ține legătura cu o parte dintre ei. Mario Camora, cel care a fost titular în meciul istoric cu Manchester United, este în continuare om de bază în echipa feroviarilor. Fostul portar a vorbit cu respect despre fundașul stânga și despre alți foști colegi:

„Da, mă mai întâlnesc cu băieții. Țin legătura cu Păun, care mi-a fost coleg și la juniori. Adiță încă joacă la CFR. Cu Nuno Claro mă mai văd și acum. A fost și el antrenor de portari la Academie. Ne mai întâlnim la ședințe sau, ocazional, prin oraș. Chiar am vorbit cu Camora acum o lună. Ne-am întâlnit la teren. Încă are ambiția să joace și să arate ce poate, deși are și el o vârstă. Nu e ușor la nivelul ăsta. El, împreună cu Deac, încearcă să dea tot ce mai au. Vor să se bucure de timpul care le-a rămas în fotbal”.

Otto Hindrich și Horațiu Moldovan, favoriții lui Man

Fostul portar al CFR-ului a vorbit și despre cei mai buni goalkeeperi români din prezent. Pe lista lui se regăsesc atât Otto Hindrich, titularul actual al feroviarilor, cât și Horațiu Moldovan, portarul crescut în Gruia și împrumutat în prezent de Atletico Madrid la Real Oviedo. Pentru Cristian Man, ei reprezintă vârful generației actuale.

„Și Otto a pornit de jos, de la juniorii CFR-ului, și a ajuns acum într-un loc remarcabil. Horațiu a demonstrat ce poate. Cine nu și-ar dori să ajungă, în doi-trei ani, la echipa națională și la un club precum Atletico Madrid?”.

Cristi și-a adus aminte și de idolii copilăriei sale. Oameni care i-au alimentat visul de a deveni portar. Cu David de Gea s-a întâlnit pe „Old Trafford”, iar pe Iker Casillas l-a văzut acasă, la Cluj, într-un România – Spania: „Când jucam eu, îl aveam idol pe Casillas. Chiar l-am văzut la Cluj, atunci când a venit cu naționala Spaniei. Pe De Gea, pe care l-am văzut live la Manchester, și, bineînțeles, pe Buffon”.