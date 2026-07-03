A schimbat portarul și a pierdut! Mutarea dezastruoasă făcută de selecționerul Australiei înainte de loviturile de departajare cu Egipt

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Meciul Australia – Egipt din șaisprezecimile CM 2026 s-a decis abia după loviturile de departajare. Nord-africanii s-au impus cu 5-3 la penalty-uri, după ce tabela de marcaj a indicat scorul de 1-1 în cele 120 de minute, cu tot cu prelungiri. Care a fost mutarea, de fapt, care i-a costat pe australieni calificarea mai departe.

Australia a pierdut cu Egipt în șaisprezecimile Campionatului Mondial 2026 după ce a schimbat portarul

Australia s-a calificat în șaisprezecimile CM 2026 de pe locul 2 din grupa D, după 2-0 cu Turcia, 0-2 cu SUA și 0-0 cu Paraguay. Echipa lui Tony Popovic a întâlnit însă Egiptul, venită în această fază a turneului tot de pe locul 2, dar din grupa G.

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Egiptenii au deschis scorul prin Abdel Ghany, în minutul 13. , și-a „executat” echipa în minutul 55, după ce făcuse asta și cu Belgia, în grupe. Scorul a devenit astfel 1-1 și s-a menținut așa până la finalul celor 120 de minute.

Ajunse la loteria penalty-urilor, cele două echipe și-au reconfigurat planurile. Selecționerul Tony Popovic a decis să îl înlocuiască pe portarul Patrick Beach (22 de ani) cu mult mai experimentatul Mathew Ryan (34 de ani), rămas liber de contract după ultima experiență de la Levante și considerat specialist la lovituri de departajare (12 apărate din 69 în total). El reușise să pareze lovitura de la 11 metri a lui Salem Al-Dawsari în victoria Australiei cu 2-1 în fața Arabiei Saudite din calificările pentru acest turneu final.

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Doar că planul australienilor s-a dovedit un eșec, întrucât jucătorul trimis între buturi nu a salvat nicio lovitură a egiptenilor. Naționala lui Mohamed Salah s-a impus cu 5-3 la loviturile de departajare, profitând și de ratările lui Harry Souttar și Lucas Herrington.

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A doua oară, cu ghinion pentru Australia

Australia a mai apelat la schimbarea portarului înaintea loviturilor de departajare din barajul intercontinental pentru CM 2022. Atunci, Australia a eliminat Peru cu 5-4 la penalty-uri, după ce Andrew Redmayne îi lua locul chiar lui Mathew Ryan.

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Un alt caz rămas celebru la Cupa Mondială pentru schimbarea de portar chiar la loviturile de pedeapsă rămâne cel din 2014, când Olanda elimina Costa Rica în sferturi. Selecționerul Louis van Gaal îl trimitea pe teren pe Tim Krul în locul lui Japser Cillessen, iar batavii treceau mai departe grație portarului legitimat atunci la Newcastle.