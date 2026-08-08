Sport

A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipă lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv

Neluțu Varga aduce liniștea la CFR Cluj. În așteptarea lui Marius Șumudică, patronul ardelenilor i-a plătit toți banii unuia dintre jucătorii care amenința că pleacă din Gruia
Cristian Măciucă
08.08.2026 | 14:31
A scos banii Nelutu Varga prima decizie pentru a ii face echipa lui Marius Sumudica la CFR Cluj Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipa lui Marius Șumudică la CFR Cluj. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Neluțu Varga îl așteptă pe Marius Șumudică să devină noul antrenor al lui CFR. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că tehnicianul a zburat deja spre Cluj pentru a negocia cu patronul și cu directorul executiv Marian Copilu. Înainte ca Șumudică să semneze, Varga are grijă ca „liniște” să fie cuvântul de ordine la echipă.

Marian Huja rămâne la CFR Cluj! Neluțu Varga i-a plătit restanțele înainte de venirea lui Șumudică

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Marian Huja putea ajunge la Rapid din postura de jucător liber de contract. Neplătit de câteva luni, fundașul central voia să denunțe unilateral contractul și să plece liber.

ADVERTISEMENT

De altfel, Pancu încearcă să îl aducă pe Huja în Giulești încă de la începutul verii. CFR știa de planul alb-vișiniilor, astfel că, în iulie, a plătit 250.000 de euro, atât cât era clauza de cumpărare a lui Huja de la Pogoń Szczecin. După transferul definitiv la CFR Cluj, Huja și-a prelungit contractul cu „feroviarii” pe încă două sezoane, până la 30 iunie 2028.

FANATIK a aflat însă că Neluțu Varga a achitat toate restanțele, astfel că Marian Huja este cu banii la zi. De teamă să nu îl piardă gratis pe stoper, patronul ardelenilor a băgat adânc mâna în buzunar și a plătit 30.000 de euro, suma pe care Huja o avea de încasat din salarii restante și bonusuri.

ADVERTISEMENT
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel...
Digi24.ro
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE

Patronul lui CFR Cluj a plătit o sumă record pentru o clauză de reziliere

În așteptarea lui Marius Șumudică, cel pe care Neluțu Varga îl vrea drept înlocuitor pentru Antonio Folha, a cărui demitere a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK, patronul lui CFR Cluj face tot posibilul ca la echipă să fie liniște și noul antrenor să aibă cele mai bune condiții de lucru. Pe lângă restanțele salariale ale lui Huja, Varga s-a înțeles și cu Muhar pentru rezilierea contractului. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Neluțu Varga s-a înțeles cu mijlocașul croat să îi plătească clauza eșalonat, nu integral dintr-o singură tranșă. Astfel, Muhar va încasa cei 300.000 de euro în următorii trei ani, urmând să primească câte 100.000 de euro anual.

ADVERTISEMENT
Virginia Ruzici a dat verdictul despre viața personală a Simonei Halep
Digisport.ro
Virginia Ruzici a dat verdictul despre viața personală a Simonei Halep
Farul – Csikszereda, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 4. Informații de ultimă oră,...
Fanatik
Farul – Csikszereda, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 4. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real
A văzut prestațiile echipelor românești în cupele europene și a reacționat dur. Mircea...
Fanatik
A văzut prestațiile echipelor românești în cupele europene și a reacționat dur. Mircea Rednic: „Șifonați! Ne chinuim”
Ionuţ Chirilă, umilit de CSM Slatina în Liga 2! Scor ireal înregistrat în...
Fanatik
Ionuţ Chirilă, umilit de CSM Slatina în Liga 2! Scor ireal înregistrat în etapa a doua
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Cine e românul invitat de Cristiano Ronaldo la nunta cu Georgina: 'Sunt prieteni...
iamsport.ro
Cine e românul invitat de Cristiano Ronaldo la nunta cu Georgina: 'Sunt prieteni foarte buni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!