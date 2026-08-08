A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipă lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv

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Neluțu Varga îl așteptă pe Marius Șumudică să devină noul antrenor al lui CFR. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Înainte ca Șumudică să semneze, Varga are grijă ca „liniște” să fie cuvântul de ordine la echipă.

Marian Huja rămâne la CFR Cluj! Neluțu Varga i-a plătit restanțele înainte de venirea lui Șumudică

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Neplătit de câteva luni, fundașul central voia să denunțe unilateral contractul și să plece liber.

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De altfel, Pancu încearcă să îl aducă pe Huja în Giulești încă de la începutul verii. CFR știa de planul alb-vișiniilor, astfel că, în iulie, a plătit 250.000 de euro, atât cât era clauza de cumpărare a lui Huja de la Pogoń Szczecin. După transferul definitiv la CFR Cluj, Huja și-a prelungit contractul cu „feroviarii” pe încă două sezoane, până la 30 iunie 2028.

FANATIK a aflat însă că Neluțu Varga a achitat toate restanțele, astfel că Marian Huja este cu banii la zi. De teamă să nu îl piardă gratis pe stoper, patronul ardelenilor a băgat adânc mâna în buzunar și a plătit 30.000 de euro, suma pe care Huja o avea de încasat din salarii restante și bonusuri.

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Patronul lui CFR Cluj a plătit o sumă record pentru o clauză de reziliere

În așteptarea lui Marius Șumudică, cel pe care Neluțu Varga îl vrea drept înlocuitor pentru , patronul lui CFR Cluj face tot posibilul ca la echipă să fie liniște și noul antrenor să aibă cele mai bune condiții de lucru. Pe lângă restanțele salariale ale lui Huja, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Neluțu Varga s-a înțeles cu mijlocașul croat să îi plătească clauza eșalonat, nu integral dintr-o singură tranșă. Astfel, Muhar va încasa cei 300.000 de euro în următorii trei ani, urmând să primească câte 100.000 de euro anual.