A scos-o pe FCSB din Champions League și acum e dorit de Dinamo! Zeljko Kopic a confirmat totul: „Este pe lista noastră!”

ADVERTISEMENT

Campania de transferuri încă nu s-a încheiat la Dinamo. Oficialii clubului din Ștefan cel Mare încearcă să aducă întăriri pentru restul sezonului, iar Zeljko Kopic, antrenorul echipei, a precizat că un jucător de la Shkendija, formația care a eliminat-o pe FCSB din Champions League, se află pe lista de transferuri.

Dinamo vrea un mijlocaș de la Shkendija! A jucat în dubla cu FCSB din preliminariile Champions League

Este vorba despre Reshat Ramadani, un mijlocaș defensiv din Macedonia de Nord, în vârstă de 22 de ani. Acesta se află sub contract cu Dinamo Kiev, echipă din prima ligă a Ucrainei, însă în acest sezon a jucat sub formă de împrumut la Shkendija.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a fost pe teren în ambele meciuri disputate de Shkendija în vară împotriva campioanei României, FCSB.

Ce spune Zeljko Kopic despre Ramadani, jucătorul pe care Dinamo a pus ochii

Dinamo București îl monitorizează acum pe Ramadani și ar putea veni cu o ofertă concretă. Zeljko Kopic, antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, a explicat la conferința de presă că mijlocașul născut în Macedonia de Nord reprezintă o opțiune și se află pe lista de dorințe a clubului.

ADVERTISEMENT

„Îl urmărim, este unul dintre jucătorii de pe lista noastră. Este un jucător tânăr, care deja are experiență europeană. Are calitate, dar încă nu s-a luat nicio decizie”, a declarat Zeljko Kopic, antrenorul croat al celor de la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Reshat Ramadani are o cotă de piață de 600.000 de euro. Shkendija l-a vândut în 2023 pe mijlocaș la , însă ucrainenii au decis să îl trimită înapoi în Macedonia de Nord sub formă de împrumut, pentru a acumula cât mai multe minute pe teren. În acest sezon, acesta a bifat un total de 24 de apariții.

Ce a declarat Kopic, înainte de Farul – Dinamo

La mijlocul acestei săptămâni, în etapa intermediară din SuperLiga, Dinamo dă piept cu Farul miercuri, 4 februarie, de la 20:30. Zeljko Kopic și-a făcut temele, înaintea duelului de la malul Mării Negre.

ADVERTISEMENT

„Farul este o echipă bună, s-au prezentat bine în ultimele două meciuri. A avut câteva momente bune împotriva Craiovei, a reușit să câștige la scor. Sunt într-un moment în care au încredere, suntem conștienți de ce echipă avem în față. Despre echipa noastră, suntem într-o formă bună. După două victorii, a venit egalul cu Petrolul, noi ne propusesem mai mult.

Voiam să câștigăm meciul. Chiar și așa, am văzut multe lucruri bune. A trebuit să ne adaptăm în meciurile cu Hermannstadt și Petrolul, sunt două echipe care se apără în bloc, cu 10-11 jucători. Avem nevoie să devenim și mai periculoși, să marcăm mai multe goluri în astfel de meciuri. După meci a urmat recuperarea, discuțiile despre partidă și pregătirea meciului cu Farul.

Pentru mine, știți că am vorbit despre asta, Superliga este un campionat în care niciun meci nu este văzut ca o mare surpriză. Vedeți ce s-a întâmplat cu FCSB anul ăsta, ce momente au avut CFR, U Cluj, care acum se mișcă mai bine. Fiecare echipă are structura ei, spirit de luptă, o mentalitate bună. Pentru mine, orice meci este deschis oricărui rezultat. Dacă nu ești focusat sută la sută, poți avea probleme.

Cum am pățit meciul trecut, am primit gol în urma unei greșeli. După aceste 6 meciuri din sezonul regulat, orice este posibil, nimic nu mă poate surprinde. În România campionatul începe devreme și se termină în mai, am jucat multe partide până acum, asta este Superliga, trebuie să respectăm regulile, nu vreau să mă gândesc la asta, ci să pregătesc echipa cât mai bine”, a declarat Kopic.