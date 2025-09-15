A scos telefonul când s-a văzut pe scenografie la Petrolul – Dinamo! Fostul mare campion al României a dat lovitura de start la Ploiești. Foto

Scenografii spectaculoase la Petrolul – Dinamo! Leonard Doroftei, fostul campion al României la box, a dat, în mod simbolic, lovitura de start a derby-ului de pe „Ilie Oană”. Doroftei a scos telefonul și și-a făcut selfie în momentul în care ultrașii Petrolului au afișat o scenografie cu totul și cu totul specială.

Leonard Doroftei a dat lovitura de start la Petrolul – Dinamo

Petrolul caută să iasă din criză de pe teren propriu. Fanii echipei antrenate de Liviu Ciobotariu s-au pregătit așa cum se cuvine pentru duelul de foc contra „câinilor”.

Leonard Doroftei, campion mondial WBA la categoria semi-ușoară, a dat lovitura de start ”. Ultrașii „găzarilor” i-au dedicat o scenografie spectaculoasă fostului mare sportiv român și altor doi foști mari boxeri pe care i-a dat orașul prahovean, Leontin Sandu și Adrian Deaconu.

În momentul în care a văzut scenografia, aflat la centrul terenului, Leonard Doroftei nu s-a abținut și și-a scos telefonul pentru un selfie. Ultrașii i-a afișat pe pânză pe cei trei boxeri cu mesajul „De la campionii noștri am învățat / Cum să ținem corect garda, să ne apărăm cu onoare orașul, scutul și strada”.

Spectacol în peluze la Petrolul – Dinamo

A fost un adevărat spectacol al suporterilor la Petrolul – Dinamo. Fanii au aprins numeroase torțe în apropiere de startul meciului. Suporterii lui Dinamo au afișat o scenografie cu inițiala numelui clubului.

„Nu sunt daltonist, tată! Pot să văd galbenul și albastrul”, se arată pe o altă pânză afișată în „Peluza Latină” de suporterii Petrolului, unde apare și un copil 3D cu un aparat de fotografiat în mână.