Sport

A scos telefonul când s-a văzut pe scenografie la Petrolul – Dinamo! Fostul mare campion al României a dat lovitura de start la Ploiești. Foto

Leonard Doroftei, fostul mare pugilist român, a dat lovitura de start la Petrolul - Dinamo! Ce scenografie grandioasă au afișat suporterii „lupilor galbeni”.
Răzvan Rădulescu
15.09.2025 | 21:31
A scos telefonul cand sa vazut pe scenografie la Petrolul Dinamo Fostul mare campion al Romaniei a dat lovitura de start la Ploiesti Foto
ULTIMA ORĂ
5 poze
Vezi galeria
Leonard Doroftei a dat lovitura de start la Petrolul - Dinamo. Foto: captură Prima Sport.

Scenografii spectaculoase la Petrolul – Dinamo! Leonard Doroftei, fostul campion al României la box, a dat, în mod simbolic, lovitura de start a derby-ului de pe „Ilie Oană”. Doroftei a scos telefonul și și-a făcut selfie în momentul în care ultrașii Petrolului au afișat o scenografie cu totul și cu totul specială.

ADVERTISEMENT

Leonard Doroftei a dat lovitura de start la Petrolul – Dinamo

Petrolul caută să iasă din criză cu un rezultat pozitiv în derby-ul cu Dinamo de pe teren propriu. Fanii echipei antrenate de Liviu Ciobotariu s-au pregătit așa cum se cuvine pentru duelul de foc contra „câinilor”.

Leonard Doroftei, campion mondial WBA la categoria semi-ușoară, a dat lovitura de start a meciului de pe Stadionul „Ilie Oană”. Ultrașii „găzarilor” i-au dedicat o scenografie spectaculoasă fostului mare sportiv român și altor doi foști mari boxeri pe care i-a dat orașul prahovean, Leontin Sandu și Adrian Deaconu.

ADVERTISEMENT

În momentul în care a văzut scenografia, aflat la centrul terenului, Leonard Doroftei nu s-a abținut și și-a scos telefonul pentru un selfie. Ultrașii i-a afișat pe pânză pe cei trei boxeri cu mesajul „De la campionii noștri am învățat / Cum să ținem corect garda, să ne apărăm cu onoare orașul, scutul și strada”.

Leonard Doroftei a dat lovitura de start la Petrolul - Dinamo. Foto: captură Prima Sport.
Leonard Doroftei a dat lovitura de start la Petrolul – Dinamo. Foto: captură Prima Sport.

Spectacol în peluze la Petrolul – Dinamo

A fost un adevărat spectacol al suporterilor la Petrolul – Dinamo. Fanii au aprins numeroase torțe în apropiere de startul meciului. Suporterii lui Dinamo au afișat o scenografie cu inițiala numelui clubului.

ADVERTISEMENT
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni....
Digi24.ro
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul

„Nu sunt daltonist, tată! Pot să văd galbenul și albastrul”, se arată pe o altă pânză afișată în „Peluza Latină” de suporterii Petrolului, unde apare și un copil 3D cu un aparat de fotografiat în mână.

ADVERTISEMENT
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis...
Digisport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte
Ultrașii Petrolului, scenografie pentru Leonard Doroftei la meciul cu Dinamo. Foto: sport.pictures.eu.
Ultrașii Petrolului, scenografie pentru Leonard Doroftei la meciul cu Dinamo. Foto: sport.pictures.eu.
Motivul incredibil pentru care Devis Epassy lipsește din Petrolul – Dinamo: „Nu a...
Fanatik
Motivul incredibil pentru care Devis Epassy lipsește din Petrolul – Dinamo: „Nu a mai venit”
Mitică Dragomir a făcut topul celor mai mari sportivi români all-time. Cine e...
Fanatik
Mitică Dragomir a făcut topul celor mai mari sportivi români all-time. Cine e lider și pe ce loc ”l-a pus” pe David Popovici de ziua lui
Dezvăluiri uluitoare despre un jucător de la FCSB. Ce s-a întâmplat la pauza...
Fanatik
Dezvăluiri uluitoare despre un jucător de la FCSB. Ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Csikszereda: „S-a speriat, s-a sufocat”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV...
iamsport.ro
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV și a rupt tăcerea: 'Aveam 20 de ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!