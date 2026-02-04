Sport

A scris istorie în Liga 1, însă i-a fost refuzată cetățenia din cauze rasiale! Declarații uluitoare: „Va fi foarte urât dacă vorbesc”

Deși a fost unul dintre cei mai buni străini ce au jucat în Liga 1 și și-a dorit să joace pentru România, susține că nu a primit cetățenia din motive rasiale. Află despre cine este vorba
Ciprian Păvăleanu
04.02.2026 | 18:23
A scris istorie in Liga 1 insa ia fost refuzata cetatenia din cauze rasiale Declaratii uluitoare Va fi foarte urat daca vorbesc
ULTIMA ORĂ
Eric de Oliveira a dezvăluit că nu a putut juca la naționala României din cauza rasismului. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Eric de Oliveira este fotbalistul străin cu cele mai multe goluri marcate în Liga 1. Ajuns în România în anul 2007, Eric s-a îndrăgostit de „tricolor” și a vrut chiar să-și ia cetățenia pentru a juca la națională, însă a dezvăluit că nu i s-ar fi acordat din motive rasiale.

Eric de Oliveira, fără cetățenie din cauza culorii pielii. Declarații șocante ale fostului fotbalist

Eric de Oliveira este de origine braziliană, însă are suflet de român. Tocmai din această cauză, el și-a dorit cu ardoare să poată evolua, spre finalul carierei, pentru echipa națională a României, însă cineva din interior nu l-a lăsat să obțină cetățenia, așa cum chiar el declară.

ADVERTISEMENT

În aceeași perioadă, mai mulți jucători cu istoric mare în România își doreau să obțină cetățenia, însă doar unul singur a reușit: Mario Camora. Fostul jucător de la Gaz Metan Mediaș și Farul Constanța a fost informat că portughezul a fost acceptat pentru simplul fapt că este european de culoare albă, în timp ce el, Fatai, de Amorim sau Junior Morais au fost refuzați la acea vreme.

„Am depus actele pentru cetățenie și mi s-a refuzat. Dar nu au spus de ce m-au refuzat, că trebuia să-mi spună «Bă, n-ai îndeplinit condiția asta, articolul ăsta»… Hai să vorbesc, dacă tot sunt aici. Mamă, va fi foarte urât! S-a tot povestit despre niște jucători care ar trebui să joace la națională, în vremea respectivă.

ADVERTISEMENT
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război...
Digi24.ro
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”

Unul a fost Fatai, corect? Nu a jucat. Al doilea a fost William de Amorim, era la Astra și s-a zis că se va rezolva și va juca la națională. Și n-a jucat. Da? Al treilea, Junior Morais, fundașul stânga. A jucat prin Turcia și la FCSB, tot n-a jucat la națională. Și cine a intrat? Cine a fost chemat la națională?

ADVERTISEMENT
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus
Digisport.ro
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!

Un cetățean european, alb. Cam asta a fost… asta a vrut să-mi spună persoana care a murit. «Tu de ce crezi că nu te-au chemat?», mi-a zis. Băi, să-mi bag picioarele, m-aș duce prea departe cu povestea ca să cred că nu mi-au dat cetățenia din cauză că sunt negru. Cam aia ar fi ideea.

Și zice «Nu mă crezi? Hai că îți dau eu dovadă». (…) Cum știa el de toate astea? Nu are rost să mai vorbesc, nici nu vreau, în semn de respect pentru memoria lui, dar n-aș fi inventat eu așa ceva”, a declarat Eric de Oliveira, conform golazo.ro.

ADVERTISEMENT

La ce echipe a jucat Eric de Oliveira de-a lungul carierei

Eric de Oliveira a ajuns în România la Gaz Metan Mediaș, echipă pentru care a jucat și cele mai multe meciuri în Liga 1. De-a lungul carierei sale, el a mai evoluat pentru Pandurii Târgu Jiu, Viitorul Constanța (n.r. – actuala Farul) și FC Voluntari.

În afara României, Eric a jucat pentru echipe din Golf și Ucraina: Najran SC, Al-Ahli, Al-Markhiya, Karpaty Lviv. Înainte să ajungă în România, el a jucat pentru Metropolitano, formație din ligile inferioare ale Braziliei.

Cum arată topul marcatorilor străini din Liga 1, condus de Eric de Oliveira

Eric de Oliveira deține titlul de cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1. În acest top se mai regăsesc și alți jucători legendari pentru campionatul nostru, care au bucurat milioane de fani.

  • Eric de Oliveira – 66 de goluri (Gaz Metan, Pandurii, Viitorul, FC Voluntari)
  • Wesley – 64 de goluri (FC Vaslui, Poli Iași)
  • Harlem Gnohere – 58 de goluri (Dinamo, FCSB)
  • Bojan Golubovic – 55 de goluri (Ceahlăul, Poli Iași, FCSB, Gaz Metan, FC Botoșani)
  • Pantelis Kapetanos – 48 de goluri (FCSB, CFR)
  • Kehinde Fatai – 45 de goluri (Farul, Astra, FC Argeș, Oțelul)
  • Thaer Bawab – 42 de goluri (Gloria Bistrița, Gaz Metan, Universitatea, FCSB, Dinamo, Concordia)
  • Mike Temwanjera – 39 de goluri (FC Vaslui)
  • Azdren Lullaku – 37 de goluri (Gaz Metan, Poli Iași, Astra)
  • Sulejman Demollari – 36 de goluri (Dinamo)
Kurt Zouma și-a găsit echipă după eșecul de la CFR Cluj! Unde ar...
Fanatik
Kurt Zouma și-a găsit echipă după eșecul de la CFR Cluj! Unde ar urma să semneze francezul
Cu gândul la viitor, Juri Cisotti a semnat. A fost recomandat de Daniel...
Fanatik
Cu gândul la viitor, Juri Cisotti a semnat. A fost recomandat de Daniel Bîrligea: „Ne-am întâlnit la o cafea”
Câte kilograme a slăbit Florin Prunea la Desafio. Emisiunea de la Pro TV...
Fanatik
Câte kilograme a slăbit Florin Prunea la Desafio. Emisiunea de la Pro TV l-a afectat puternic: ”Somalezule, ce faci, mă?”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Florin Andone l-a desființat pe Clarence Seedorf: 'Un dezastru complet'
iamsport.ro
Florin Andone l-a desființat pe Clarence Seedorf: 'Un dezastru complet'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!