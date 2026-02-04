A scris istorie în Liga 1, însă i-a fost refuzată cetățenia din cauze rasiale! Declarații uluitoare: „Va fi foarte urât dacă vorbesc”

ADVERTISEMENT

Eric de Oliveira este fotbalistul străin cu cele mai multe goluri marcate în Liga 1. Ajuns în România în anul 2007, Eric s-a îndrăgostit de „tricolor” și a vrut chiar să-și ia cetățenia pentru a juca la națională, însă a dezvăluit că nu i s-ar fi acordat din motive rasiale.

Eric de Oliveira, fără cetățenie din cauza culorii pielii. Declarații șocante ale fostului fotbalist

Eric de Oliveira este de origine braziliană, însă are suflet de român. Tocmai din această cauză, el și-a dorit cu ardoare să poată evolua, spre finalul carierei, pentru echipa națională a României, însă cineva din interior nu l-a lăsat să obțină cetățenia, așa cum chiar el declară.

În aceeași perioadă, mai mulți jucători cu istoric mare în România își doreau să obțină cetățenia, . Fostul jucător de la Gaz Metan Mediaș și Farul Constanța a fost informat că portughezul a fost acceptat pentru simplul fapt că este european de culoare albă, în timp ce el, Fatai, de Amorim sau Junior Morais au fost refuzați la acea vreme.

„Am depus actele pentru cetățenie și mi s-a refuzat. Dar nu au spus de ce m-au refuzat, că trebuia să-mi spună «Bă, n-ai îndeplinit condiția asta, articolul ăsta»… Hai să vorbesc, dacă tot sunt aici. Mamă, va fi foarte urât! S-a tot povestit despre niște jucători care ar trebui să joace la națională, în vremea respectivă.

Unul a fost Fatai, corect? Nu a jucat. Al doilea a fost William de Amorim, era la Astra și s-a zis că se va rezolva și va juca la națională. Și n-a jucat. Da? Al treilea, Junior Morais, fundașul stânga. A jucat prin Turcia și la FCSB, tot n-a jucat la națională. Și cine a intrat? Cine a fost chemat la națională?

Un cetățean european, alb. Cam asta a fost… asta a vrut să-mi spună persoana care a murit. «Tu de ce crezi că nu te-au chemat?», mi-a zis. Băi, să-mi bag picioarele, m-aș duce prea departe cu povestea ca să cred că nu mi-au dat cetățenia din cauză că sunt negru. Cam aia ar fi ideea.

Și zice «Nu mă crezi? Hai că îți dau eu dovadă». (…) Cum știa el de toate astea? Nu are rost să mai vorbesc, nici nu vreau, în semn de respect pentru memoria lui, dar n-aș fi inventat eu așa ceva”, a declarat Eric de Oliveira, conform

La ce echipe a jucat Eric de Oliveira de-a lungul carierei

Eric de Oliveira a ajuns în România la Gaz Metan Mediaș, echipă pentru care a jucat și cele mai multe meciuri în Liga 1. De-a lungul carierei sale, el a mai evoluat pentru Pandurii Târgu Jiu, Viitorul Constanța (n.r. – actuala Farul) și FC Voluntari.

În afara României, Eric a jucat pentru echipe din Golf și Ucraina: Najran SC, Al-Ahli, Al-Markhiya, Karpaty Lviv. Înainte să ajungă în România, el a jucat pentru Metropolitano, formație din ligile inferioare ale Braziliei.

Cum arată topul marcatorilor străini din Liga 1, condus de Eric de Oliveira

Eric de Oliveira deține titlul de cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1. care au bucurat milioane de fani.