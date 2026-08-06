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A scris istorie pentru Steaua și România, acum îl ajută pe Bîrligea: „Și eu am trecut prin așa ceva”. Exclusiv

Daniel Bîrligea nu trece printr-o perioadă excelentă, însă fostul atacant al Stelei, Adrian Ilie, crede că tânărul atacant al FCSB are nevoie de susținerea tuturor pentru a-și depăși pasa proastă prin care trece.
Flaviu Popa
06.08.2026 | 08:15
A scris istorie pentru Steaua si Romania acum il ajuta pe Birligea Si eu am trecut prin asa ceva Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Ilie îl apără pe Bîrligea, atacant ieșit din formă
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Daniel Bîrligea primește susținere din partea fostului atacant Adrian Ilie. „Cobra” crede că actualul atacant al FCSB este cel mai bun din campionat, însă are nevoie de încredere și de susținere din partea tututor: de la fani la management sau colegii de echipă.

Adrian Ilie îl susține pe Daniel Bîrligea, atacant care trece momentan printr-o „secetă de goluri”

De altfel, Adrian Ilie a remarcat cum la FCSB există prea puțini jucători care să înscrie pe bandă rulantă, astfel că presiunea cade mereu pe o mână de oameni. Situația ar putea fi rezolvată dacă se schimbă în bine atmosfera din vestiar, crede cel supranumit „Cobra”.

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„Câte goluri a avut? Anul trecut? În afară de Bîrligea și Tănase, cine dă goluri la FCSB? Dădea Olaru. În momentul de față dacă Bîrligea și Tănase nu sunt în formă, sunt curios cine dă gol la FCSB? Nu au jucători. Înainte, dădeau 10-12 goluri, erau acolo sus”, a declarat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

De asemenea, Adrian Ilie a mărturisit că și el a trecut prin astfel de momente când juca la Valencia și a simțit pe propria piele ce înseamnă „seceta” de goluri. A primit atunci un sfat extrem de util din partea antrenorului, pe care îl transmite mai departe.

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Și eu am trecut prin perioade, după campionatul mondial am venit la echipă la Valencia și primele patru goluri nu am înscris. A venit antrenorul la mine și a spus: nu îți mai face probleme. E bine că ajungi acolo. Fii mai calm! Că într-o zi de etapa următoare o să dai gol”, a completat „Cobra”

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Adrian Ilie le cere celor de la FSCB să-l susțină pe Daniel Bîrligea într-o perioadă fără realizări deosebite

Așadar, cheia ca Bîrligea să înceapă să înscrie goluri e susținerea din partea coechipierilor până când iese din acest blocaj. Adrian Ilie e convins că atacantul de la FCSB are nevoie rapidă să înscrie în următoarele meciuri unul sau două goluri, după care va ajunge golgheterul campionatului.

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„Așa trebuie ajutat și el de oamenii din club. Am impresia că Bîrligea în momentul de față se luptă singur. E criticat și de patron, cred că nu e susținut suficient. M-aș bucura ca Bîrligea să fie golgheterul campionatului. Îi mai trebuie doar să marcheze 1-2 goluri și să-și revină.

Dar trebuie să fie ajutat de echipă. Cred că nimeni nu îl ajută să treacă peste acest pas. În meciul de ieri nu a fost, cu Auda a fost acolo, trebuie să facă diferența. Are nevoie și de antrenor și de antrenor și manager și de jucători”, a concluzionat Adrian Ilie.

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Fostul atacant al FCSB îi ia apărarea lui Bîrligea

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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