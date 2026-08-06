A scris istorie pentru Steaua și România, acum îl ajută pe Bîrligea: „Și eu am trecut prin așa ceva”. Exclusiv

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Daniel Bîrligea primește susținere din partea fostului atacant Adrian Ilie. „Cobra” crede că actualul atacant al FCSB este cel mai bun din campionat, însă are nevoie de încredere și de susținere din partea tututor: de la fani la management sau colegii de echipă.

Adrian Ilie îl susține pe Daniel Bîrligea, atacant care trece momentan printr-o „secetă de goluri”

De altfel, Adrian Ilie a remarcat cum la FCSB există prea puțini jucători care să înscrie pe bandă rulantă, astfel că presiunea cade mereu pe o mână de oameni. Situația ar putea fi rezolvată dacă se schimbă în bine atmosfera din vestiar, crede cel supranumit „Cobra”.

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„Câte goluri a avut? Anul trecut? În afară de Bîrligea și Tănase, cine dă goluri la FCSB? Dădea Olaru. În momentul de față dacă Bîrligea și Tănase nu sunt în formă, sunt curios cine dă gol la FCSB? Nu au jucători. Înainte, dădeau 10-12 goluri, erau acolo sus”, a declarat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

De asemenea, Adrian Ilie a mărturisit că și el a trecut prin astfel de momente când juca la Valencia și a simțit pe propria piele ce înseamnă „seceta” de goluri. A primit atunci un sfat extrem de util din partea antrenorului, pe care îl transmite mai departe.

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„Și eu am trecut prin perioade, după campionatul mondial am venit la echipă la Valencia și primele patru goluri nu am înscris. E bine că ajungi acolo. Fii mai calm! Că într-o zi de etapa următoare o să dai gol”, a completat „Cobra”

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Adrian Ilie le cere celor de la FSCB să-l susțină pe Daniel Bîrligea într-o perioadă fără realizări deosebite

Așadar, cheia ca Bîrligea să înceapă să înscrie goluri e susținerea din partea coechipierilor până când iese din acest blocaj. Adrian Ilie e convins că atacantul de la FCSB are nevoie rapidă să înscrie în următoarele meciuri unul sau două goluri, după care va ajunge golgheterul campionatului.

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„Așa trebuie ajutat și el de oamenii din club. E criticat și de patron, cred că nu e susținut suficient. M-aș bucura ca Bîrligea să fie golgheterul campionatului. Îi mai trebuie doar să marcheze 1-2 goluri și să-și revină.

Dar trebuie să fie ajutat de echipă. Cred că nimeni nu îl ajută să treacă peste acest pas. În meciul de ieri nu a fost, cu Auda a fost acolo, trebuie să facă diferența. Are nevoie și de antrenor și de antrenor și manager și de jucători”, a concluzionat Adrian Ilie.

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