A semnat Constantin Budescu cu altă echipă? Decizie ciudată înainte de Sepsi – Astra

Mijlocașul Constantin Budescu a fost suprinzător doar rezervă în meciul Sepsi – Astra, din etapa a 18-a a Ligii 1, iar acest lucru alimentează zvonurile că el ar fi semnat cu o altă echipă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Starul giurgiuvenilor a intrat în ultimele 6 luni de contract și poate ajunge la o înțelegere cu o altă formație la care să se transfer liber din vară.

FANATIK a aflat că patronul FCSB, Gigi Becali, își dorește cu ardoare un ”mingicar” în formația sa, iar o revenire a lui ”Budi” este văzută drept soluția ideală pentru a aduce un plus de fantezie în jocul echipei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu, lăsat rezervă în Sepsi – Astra pentru că a semnat cu altă echipă?

Toate aceste speculații au prins și mai mult contur, după ce antrenorul Eugen Neagoe a decis să-l lase pe banca de rezerve pe Constantin Budescu la întâlnirea Sepsi – Astra. O hotărâre care a suprins pe toată lumea, mai ales că ”Budi” este un jucător care poate decide singur un meci.

După o primă repriză catastrofală, în care astralii au intrat la cabine cu trei goluri în dezavantaj, Neagoe a decis să-l introducă pentru partea secundă pe Budescu în încercarea de a reveni pe tabela de marcaj.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a jucat în repriza a doua, plecarea lui Constantin Budescu de la Astra Giurgiu este tot mai aproape, mai ales că președintele Dani Coman a dezvăluit în urma cu ceva vreme că jucătorul refuză să-și prelungească înțelegerea scandetă la finalul acestui sezon.

Gigi Becali i-a pus mai multe condiții mijlocașului înainte să îl transfere, printre care și aceea că va fi folosit ca atacant. Budescu nu a avut însă nimic de obiectat și ar fi încântat să evolueze sub comanda lui Toni Petrea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, fotbalistul a menționat că deocamdată nu există nicio ofertă clară, ci doar câteva discuții. ”Dacă ei se înţeleg, probabil că o să merg, dar, din ce am înţeles, este foarte greu, pentru că domnul Niculae nu vrea să mă lase. Eu mai am contract cinci luni de zile. Bine, e adevărat, pot semna cu orice echipă, dar mai am contract şi, dacă o să semnez şi nu mă lasă, probabil o să stau pe aici şi nu o să joc”, a declarat jucătorul Astrei.

Constantin Budescu a mai jucat la FCSB în sezonul 2018-2019, atunci când a evoluat în 37 de partide, a marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive. Mijlocașul s-a despărțit de gruparea roș-albastră în august 2019, atunci când a fost transferat la Al Shabab, pentru 2,5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT