Sport

A semnat cu CFR Cluj! Prima veste bună pentru Marius Șumudică după mult timp

Mihai Dragomir
21.10.2026 | 15:38
A semnat cu CFR Cluj Prima veste buna pentru Marius Sumudica dupa mult timp
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Ce veste pentru Marius Șumudică! Jucătorul tocmai a semnat. Foto: Colaj FANATIK.
Marius Șumudică a primit o veste excelentă la CFR Cluj. Jucătorul tocmai și-a pus semnătura pe contract. Ardelenii au făcut marele anunț.
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După 0-1 în deplasare cu UTA, Marius Șumudică a primit o veste bună la CFR Cluj. Christopher Braun tocmai a semnat prelungirea contractului cu fosta campioană a României. Anunțul despre experimentatul fundaș dreapta a fost făcut de ardeleni chiar pe pagina oficială.

Christopher Braun a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj. Veste excelentă pentru Marius Șumudică

Eșecul din etapa a 12-a nu i-a căzut deloc bine lui Marius Șumudică, anunțând ulterior că ia în calcul plecarea de la CFR Cluj. Tehnicianul s-a plâns chiar și de atitudinea jucătorilor săi, care l-a consumat teribil până acum. Însă, momentan, antrenorul român a primit și o veste bună. Mai exact, Christopher Braun, jucător de bază pentru CFR, a semnat prelungirea de contract pentru încă un sezon. El a strâns deja 16 apariții pentru „feroviari” în actualul sezon și va continua astfel să îi ajute și în viitorul apropiat, în ciuda celor 35 de ani împliniți.

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„Chris Braun rămâne în 𝐆𝐑𝐔𝐈𝐀! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că fundașul nostru, Christopher Braun, și-a prelungit contractul cu CFR Cluj pentru încă un sezon! Cu 16 apariții în această stagiune, Chris și-a demonstrat meci de meci calitățile de lider, fiind un jucător pe care echipa se poate baza, aducând experiență și determinare în defensivă. Chris, îți dorim mult succes în continuare și cât mai multe reușite împreună!”, a fost mesajul postat de CFR Cluj pe pagina oficială a clubului.

Marius Șumudică mai are un motiv să zâmbească

Luni, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a mai oferit o veste îmbucurătoare pentru el. Din etapa viitoare, „Șumi”  îl va avea din nou la dispoziție pe Cristian Ignat (23 de ani), cel pe care tehnicianul din Gruia l-a avut ca elev și în Giulești. Antrenorul a spus că jucătorul a avut o contractură pe fesier care nu i-a permis să joace, însă va reveni pentru partida din etapa a 13-a contra liderului Dinamo. Meciul va avea loc duminică, 25 octombrie, în Gruia, de la 19:00.

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Chris Braun, la a doua experiență în tricoul CFR-ului

CFR Cluj l-a readus la echipă pe Christopher Braun, de la Rapid, la începutul anului 2026. Mutarea a fost anunțată la acel moment în exclusivitate de FANATIK. El fusese jucătorul giuleștenilor din iulie 2023, unde strânsese 78 de apariții. Anterior, fundașul dreapta mai evoluase în Gruia. Ardelenii îl transferau în vara anului 2022 de la FC Botoșani, echipa care îl adusese inițial în România de la OFI Creta, Grecia. Născut la Hamburg și cu cetățenie germană, Braun a mai îmbrăcat tricoul unor formații precum Fortuna Sittard, Wattenscheid 09, VfB Oldenburg, Wilhelmshaven sau la juniorii celor de la St. Pauli, VfL 93 și Hamburg.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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