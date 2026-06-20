A semnat cu Dinamo pe 3 ani, după ce a fost aproape de revenirea la FCSB: ”Cea mai bună alegere”

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Tânărul Răzvan Radu este unul dintre jucătorii transferați de Dinamo în această vară, el urmând să se bată cu Raul Opruț pentru postul de titular în banda stângă. Adus din Liga 2, de la Metalul Buzău, fotbalistul a crescut în curtea celor de la FCSB.

Cum a ajuns jucătorul Răzvan Radu să semneze cu Dinamo

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Răzvan Radu a povestit cum a fost primit de noii săi colegi și de ce a ales să vină la Dinamo. FANATIK a aflat că pentru aducerea sa, iar Metalul Buzău a păstrat și 20% dintr-un viitor transfer.

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Răzvan, bine ai venit la Dinamo. Cum te simți?

– Sunt fericit, vă dați seama, am fost la antrenament, i-am cunoscut pe băieți și am stat de vorbă cu domnul Campos. E atmosferă frumoasă și sper să fie bine. M-au primit bine și mi-au dat încredere.

A surprins puțin transferul tău…

– A durat destul de mult până s-a înțeles Metalul cu Dinamo, eu mi-am dorit să vin aici și mă bucur că s-a rezolvat tot în cele din urmă. Am semnat pe trei sezoane cu opțiune de prelungire pentru că încă doi ani.

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Un pas mare pentru tine de la Liga 2 să te bați cu Dinamo la titlu…

– Da, e o șansă mare pentru mine și vreau să profit de ea. Orice jucător își dorește să lupte pentru trofee și să ajungă la un asemenea club.

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De ce nu s-a întors Răzvan Radu la FCSB și a semnat cu Dinamo

Valentin Stan spunea că sunt șanse să te întorci la FCSB. De ce te-au lăsat liber de contract la Metalul Buzău?

– Au considerat că am o șansă mai bună aici și s-au gândit la viitorul meu. Se pare că a fost alegerea cea mai bună. Nu regret că nu am rămas acolo. vara trecută și am semnat cu Metalul Buzău. Asta a fost toată povestea.

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Ce obiectiv personal ai la Dinamo?

– Îmi doresc să joc cât mai multe minute și să îmi ajut echipa atât cât mi se oferă șansa.

Cam mulți jucători de la FCSB și Steaua la Dinamo… Crezi că o să ai vreo problemă cu suporterii?

– Da, sunt eu, Musi, plus Matei Martin și Ianis Doană care au venit de la CSA. Nu cred că o să am nicio problemă pentru că eu nici nu am fost la prima echipă și nici nu ar avea de ce. Și ceilalți au fost primiți bine. Eu doar mi-am făcut junioratul acolo.

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E o ambiție în plus și pentru tine să demonstrezi că FCSB a renunțat prea ușor la tine?

– Este o ambiție la mijloc de ce să nu recunosc, dar nu neapărat că nu m-au oprit acolo, ci să demonstrez ceva personal și apoi oamenilor.

Ce discuție a avut cu Nuno Campos

Dinamo oferă o atenție deosebită jucătorilor tineri. A fost un alt motiv pentru care ai ales să semnezi cu ei?

– Da, exact. Mi-a plăcut foarte mult proiectul și sper să mi se ofere în continuare. Am acceptat fără să stau pe gânduri și le mulțumesc foarte mult celor de la Metalul Buzău care mi-au acordat atâta încredere. Plus că eu sunt și bucureștean și practic m-am întors acasă.

Ce ai discutat cu Nuno Campos și cum ți se pare?

– Este un om deosebit, care are o filosofie a fotbalului foarte bună, îmi place stilul lui de joc și îi place să folosească foarte mulți jucători tineri, iar asta este de apreciat, mai ales în România.

Ai început fotbalul la academia FCSB-ului. Cum a fost perioada aceea?

– Până la urmă am crescut acolo, dar am făcut doar câteva antrenamente cu echipa mare. Eu m-am dezvoltat la Metalul Buzău. Mă bucur că am trecut și pe acolo, mi-a folosit, dar acum vreau să dau 100% pentru Dinamo și nu sunt doar vorbe.

Ce mesaj ai pentru suporterii lui Dinamo?

– Sper să le pot arăta că sunt capabil să fac lucruri bune în tricoul lui Dinamo și chiar vreau să fie alături de noi timp de 90 de minute la fiecare meci. Cu ei alături putem ajunge departe.

Cu gândul la echipa națională

Ești la lotul României U19. Visezi și la mai mult?

– Normal că este un vis să joc pentru echipa națională și mi-aș dori să am șansa să reprezint țara la loturile de U20 și U21 și de ce nu și la naționala de seniori. Eu rămân totuși cu picioarele pe pământ pentru că doar am semnat cu Dinamo și nimic mai mult deocamdată. Sper să fiu convocat în continuare.

Îl aștepți și pe Valentin Robu la Dinamo?

– Normal că mi-aș dori să îl am alături pentru că este un atacant extraordinar și chiar ar merita. Sunt foarte multe echipe interesate de el, inclusiv Dinamo, dar nu știu mai multe. Sper să pot juca din nou cu el în aceeași echipă. Sper să facă pasul cât mai repede, poate chiar în străinătate dacă nu vine aici. Are calități foarte bune pentru echipele din România.

Marele vis al lui Răzvan Radu

Crezi că Dinamo e capabilă să se bată la campionat în SuperLiga? Pe cine vezi favorită la titlu?

– Sincer da. Am și jucători cu experiență, tineri, un mix bun. E momentul ca Dinamo să facă pasul următor. Craiova a arătat de ce e capabilă și aștept duelurile cu ei.

Cum ar fi pentru tine să te bați la titlu pe final de sezon și tu să marchezi sau să oferi un assist în meciul decisiv?

– Ar fi ceva de nedescris așa ceva. Un vis, vă dați seama (n.r. – râde).

Te întreb pentru că tu ești un jucător ofensiv. Îți place să urci din bandă și poți juca și mijlocaș stânga…

– Da, mă pliez pe stilul de joc al lui Dinamo și de-asta m-au și luat. Pot să joc și aripă la mijlocul terenului. Am marcat la Metalul destul goluri în amicale și am dat pase decisive. Dacă voi fi folosit mijlocaș stânga, o voi face și acolo.