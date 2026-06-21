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A semnat cu FCSB după ce a fost antrenat de fosta vedetă de la Arsenal și Manchester City: „Nu era o mutare așteptată”

Cum a ajuns să semneze cu FCSB jucătorul antrenat ultima dată de fosta vedetă de la Arsenal și Manchester City. Transferul, analizat pe larg: „A avut o jumătate de sezon bună”
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.06.2026 | 21:30
A semnat cu FCSB dupa ce a fost antrenat de fosta vedeta de la Arsenal si Manchester City Nu era o mutare asteptata
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Gael Clichy, fostul fundaș stânga de la Arsenal și Manchester City, în prezent antrenor la Caen. Foto: Instagram / SM Caen
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Transferul lui Ronny Labonne (28 de ani) la FCSB a fost analizat în presa din Franța. Fundașul dreapta originar din Martinica are și cetățenie franceză și până acum a jucat la nivel de seniori exclusiv în Hexagon, ultima dată pentru Caen, în liga a treia, iar în trecutul apropiat inclusiv pentru Nimes Olympique, în Ligue 2. Inițial, clubul roș-albastru a avut o altă țintă pentru această poziție.

Cum a ajuns Ronny Labonne la FCSB în locul lui Shaquil Delos

Este vorba despre Shaquil Delos de la Grenoble, din liga a doua franceză. Interesul fostei campioane a României pentru acesta a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK la momentul respectiv, iar recent, după ce a fost oficializată aducerea lui Labonne, patronul Gigi Becali a confirmat această chestiune. El a spus că într-adevăr Delos a reprezentat prioritatea, dar în cele din urmă colaboratorii săi s-au reorientat în ultima clipă spre fotbalistul de la Caen.

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Acesta este de altfel și motivul pentru care transferul lui Ronny Labonne la FCSB a fost catalogat de către jurnaliștii francezi de la antichambre.eu drept unul neașteptat. De asemenea, și ei au informat că sursele lor au reușit să confirme interesul pentru Delos . În plus, i-au făcut și o scurtă descriere cu această ocazie fundașului dreapta.

Ronny Labonne, antrenat la Caen de Gael Clichy, fostul fotbalist de la Arsenal și Manchester City

Astfel, el a fost caracterizat ca un fotbalist versatil și cu apetit ofensiv, care, în plus, vine după o jumătate de sezon bună la Caen, sub comanda lui Gael Clichy, fostul fundaș stânga de la Arsenal și Manchester City. „Asta nu era o mutare așteptată în perioada de mercato a verii. Fotbalistul de 28 de ani semnase vara trecută (n.r. cu Caen), adus de la Nimes Olympique. A avut o jumătate de sezon bună sub comanda lui Gael Clichy și a jucat 24 de meciuri în campionat, cu un gol și patru pase decisive, precum și două meciuri în Cupa Franței, unde a marcat un alt gol.

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Capabil să joace în ambele flancuri ale apărării, cât și mai avansat, Ronny Labonne va descoperi acum un nou campionat la una dintre cele mai bune echipe din România, FCSB. Din informațiile noastre, clubul s-a aflat în căutarea unui fundaș dreapta și a monitorizat cu atenție fotbalul francez. Shaquil Delos s-a numărat printre jucătorii luați în considerare de FCSB în ultimele săptămâni”, a notat sursa citată anterior.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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