A semnat cu FCSB! Gigi Becali: „Da, e adevărat! L-a întrebat pe Meme dacă e la mișto”. Exclusiv

Gigi Becali a confirmat că Malcom Edjouma semnează un nou contract cu FCSB

În direct la FANATIK SUPERLIGA, întrebat de către realizatorul Horia Ivanovici în legătură cu acest subiect, Gigi Becali a transmis că Malcom Edjouma a primit un nou contract la FCSB, valabil până la finalul acestui sezon, deci o prelungire de încă 6 luni a actualului angajament.

Totul s-a petrecut ca urmare a evoluției sale bune din victoria de senzație cu Feyenoord din Europa League, așa cum patronul promisese de altfel anterior în spațiul public. Cu această ocazie, Becali a făcut și câteva dezvăluiri de la discuțiile dintre el și pe seama acestui subiect, mai exact vizavi de faptul că fotbalistului nu îi venea să creadă în primă fază că a primit această recompensă, el fiind până recent pe „lista neagră” de la campioana României.

„A venit băiatul, că ‘Domn’e, aș sta până în vară’. Am zis ‘Mihai, dă-i contractul să vadă dacă Becali zice la mișto sau e adevărat. I-am zis ca recunoștință, nu că mai am nevoie de el. E recunoștință, faptul că am câștigat meciul ăla și cu el, că a schimbat soarta meciului, că el a schimbat soarta meciului, ce să mai? El la mijlocul terenului a schimbat șmecheria.

Și atunci i-am zis Da. Zice Domn’e, chiar e adevărat? Da, mă, da, e adevărat. Aș sta până în vară. Am zis Mihai, ca să vadă că e adevărat, să nu spună că e vrăjeală, dă-i, mă, contractul să semneze pe 6 luni și gata. Nu știu dacă a semnat, i-am zis să-i facă. Am promis. Aici e vorba de recunoștință, nu stăm acum să vorbim de Edjouma”,