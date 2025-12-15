A semnat cu FCSB! Gigi Becali: „Da, e adevărat! L-a întrebat pe Meme dacă e la mișto”. Exclusiv

În direct la FANATIK SUPERLIGA, întrebat de către realizatorul Horia Ivanovici în legătură cu acest subiect, Gigi Becali a transmis că Malcom Edjouma a primit un nou contract la FCSB, valabil până la finalul acestui sezon, deci o prelungire de încă 6 luni a actualului angajament.
Totul s-a petrecut ca urmare a evoluției sale bune din victoria de senzație cu Feyenoord din Europa League, așa cum patronul promisese de altfel anterior în spațiul public. Cu această ocazie, Becali a făcut și câteva dezvăluiri de la discuțiile dintre el și Meme Stoica pe seama acestui subiect, mai exact vizavi de faptul că fotbalistului nu îi venea să creadă în primă fază că a primit această recompensă, el fiind până recent pe „lista neagră” de la campioana României.
„A venit băiatul, că ‘Domn’e, aș sta până în vară’. Am zis ‘Mihai, dă-i contractul să vadă dacă Becali zice la mișto sau e adevărat. I-am zis ca recunoștință, nu că mai am nevoie de el. E recunoștință, faptul că am câștigat meciul ăla și cu el, că a schimbat soarta meciului, că el a schimbat soarta meciului, ce să mai? El la mijlocul terenului a schimbat șmecheria.
Și atunci i-am zis Da. Zice Domn’e, chiar e adevărat? Da, mă, da, e adevărat. Aș sta până în vară. Am zis Mihai, ca să vadă că e adevărat, să nu spună că e vrăjeală, dă-i, mă, contractul să semneze pe 6 luni și gata. Nu știu dacă a semnat, i-am zis să-i facă. Am promis. Aici e vorba de recunoștință, nu stăm acum să vorbim de Edjouma”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.