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Laurențiu Reghecampf a încercat să-și relanseze cariera pe alte continente, pe la echipe ca Al-Hilal Omdurman (Sudan) sau Esperance Tunis (Tunisia), însă modul în care a plecat de la aceste echipe le-a lăsat un gust amar jurnaliștilor, fanilor și oficialilor locali.

Laurențiu Reghecampf a fost desființat de jurnaliștii din Africa după plecarea la FCSB

Jurnaliștii africani notează că Laurențiu Reghecampf nu prea este bun la despărțiri și nu prea lasă loc de bună ziua, cum zic românii. O dovedește și experiența de la Universitatea Craiova, unde Reghecampf i-a rămas dator lui Rotaru după un litigiu pierdut. Recent, Reghe a părăsit-o pe Esperance Tunis după doar patru luni, iar cazul are șanse să ajungă la UEFA.

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, atunci fiind dat afară. Cazul a ajuns, de asemenea, la FIFA. La Al-Hilal Omdurman, în Sudan, Reghecampf le-a promis conducătorilor că va semna prelungirea, însă s-a răzgândit și a plecat în Tunisia.

Presa din Sudan a tratat pe larg în aceste zile „telenovela Reghecampf”, iar un cunoscut jurnalist, Khalef Al-Shebak vorbește despre „blestemul Al-Hilal”, care l-a lovit pe antrenor. Editorialistul mai subliniază că în Sudan mai toți antrenorii au fost primiți bine la club și au rămas prieteni după despărțire cu fanii și conducătorii. Excepție: Laurențiu Reghecampf.

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Laurențiu Reghecampf nu a lăsat loc de bună ziua pe la echipele la care a trecut în Africa

„O grămadă de antrenori au pregătit Al-Hilal și, când au plecat, au lăsat în urma lor dragoste, apreciere și respect. Unii dintre ei s-au ales cu niște amintiri atât de frumoase, încât s-au și întors peste ani, pentru a vizita locurile de care s-au atașat. Din păcate, românul Reghecampf a făcut excepție de la regulă“, a scris Khalef Al-Shebak, conform

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„După ce a dat-o în bară în Champions League, într-o ediție în care câștigarea trofeului era perfect posibilă, Reghecampf a făcut ceva fără precedent în istoria recentă a clubului Al-Hilal: a trădat echipa și și-a rupt contractul, folosindu-se de o clauză care i-a permis să se întoarcă la formația de unde fusese dat afară, înainte să fie angajat de Al-Hilal“, mai arată Al-Shebak.

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Jurnaliștii africani, despre FCSB: „O echipă de care nu a auzit nimeni”

Și mai dur, jurnalistul spune că FCSB, noua destinație a lui Reghecampf, este o „echipă de care nu a auzit nimeni”. „Conducerea clubului Al-Hilal a reușit să-l înlocuiască pe Reghecampf cu un antrenor mai bun (n.r. – neamțul Josef Zinnbauer).

La capitolul de organizare tactică, noul antrenor e la ani-lumină de Reghecampf. Acesta, în loc să-și respecte contractul cu Esperance, a și părăsit deja această formație, ca să semneze cu o echipă de care n-a auzit nimeni (n.r. – FCSB)“, a continuat Khalef Al-Shebak.

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În încheiere, jurnalistul din Sudan îi reamintește lui Reghecampf că va fi urmărit de „blestemul” african oriunde va merge și nu își va găsi liniștea niciodată ca și antrenor. „Îi transmitem lui Reghecampf că un antrenor de succes nu cel care schimbă echipele ca pe șosete, ci unul care obține rezultate bune și reușește în a lăsa amintiri frumoase în urma sa. Aici ai dat-o în bară, Reghecampf, atunci când ai sărit dintr-o barcă în alta, iar blestemele celor pe care i-ai trădat te vor urmări. Dar îți spun că blestemul de la Al-Hilal e cel decisiv“, a încheiat Khalef Al-Shebak.