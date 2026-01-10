Sport

A semnat cu Universitatea Craiova, dar fostul club refuză să îi dea drumul! Toate sumele transferului. Exclusiv

Alex Iamandache a ajuns la un acord cu Universitatea Craiova, dar CS Afumaţi refuză să îl lase din această iarnă la olteni, deşi Mihai Rotaru e gata să dea şi o sumă de bani. Toate detaliile.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
10.01.2026 | 12:20
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Universitatea Craiova se pregăteşte de a doua parte a sezonului în Antalya. Oltenii au făcut o singură mutare pe piaţa transferurilor, după ce în vară au impresionat cu campania masivă de achiziţii.

Universitatea Craiova îl vrea pe Iamandache din iarnă! CS Afumaţi a refuzat oferta

Universitatea Craiova l-a semnat pe Alexandru Iamandache, jucător aflat în ultimele şase luni de contract cu CS Afumaţi. Dar, lucrurile se complică în ceea ce priveşte mutarea.

Oltenii ar vrea să îl ia pe Iamandache încă din această iarnă, iar FANATIK a aflat că Mihai Rotaru a făcut o ofertă de 20.000 de euro ca jucătorul să vină încă de acum la Universitatea Craiova.

Într-un interviu acordat pentru publicaţia noastră, Mario Felgueiras a dezvăluit că Iamandache este un jucător pe care oltenii l-ar dori încă din această iarnă:

„Am semnat un contract cu Alexandru Iamandache, de la Afumați, începând cu 1 iulie 2026, aşa cum am anunţat oficial. Dar vrem să îl transferăm încă de acum. Le-am făcut o ofertă celor de la Afumați cu un pachet deloc mic pentru un club de Liga 2, iar oferta include bonusuri de performanță”, a spus Felguairas pentru publicaţia noastră.

Toate sumele: 20.000 de euro pentru transfer plus încă 30.000 dacă oltenii câştigă titlul!

Din informaţiile noastre, jucătorul vrea să ajungă la Universitatea Craiova, doar că CS Afumaţi consideră că oferta de 20.000 de euro este insuficientă, chiar şi pentru un jucător care peste şase luni pleacă liber de contract.

Mai mult, Mihai Rotaru a oferit şi bonusuri pentru cei de la CS Afumaţi, iar suma poate să ajungă la 50.000 de euro, dacă Universitatea Craiova câştigă titlul în vară.

Dar, oficialii celor de la CS Afumaţi sunt de neînduplecat şi în acest moment există riscul ca fotbalistul să fie tras pe linie moartă pentru a doua parte a sezonului având în vedere că a semnat din vară cu Universitatea Craiova.

  • 26 de ani are Alexandru Iamandache
  • 200.000 de euro este cota de piaţă a fotbalistului 
