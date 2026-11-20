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Dovadă de profesionalism din partea Universității Craiova. Campioana României e atentă cu gândul la viitorul echipei și al fotbalului românesc. Clubul lui Mihai Rotaru a decis să trimită un reprezentant la Campionatul Mondial U17 din Qatar. Turneul final are loc în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.

Radu Neguț, de la U Craiova, singurul reprezentant al României la CM U17

FANATIK a aflat în exclusivitate că Radu Neguț este singurul reprezentant al unei echipe românești la Din informațiile FANATIK, noul oficial al Universității Craiova a ajuns în Qatar, vineri, 20 noiembrie, acolo unde va sta timp de o săptămână pentru a urmări partidele de la turneul final.

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Decizia oltenilor este una cât se poate de interesantă având în vedere că la turneul final participă 48 de echipe naționale, iar competiția este o șansă de a descoperi tineri fotbaliști foarte talentați. Astfel, Neguț va putea să vadă o parte dintre cei mai promițători jucători din fotbalul mondial.

Radu Neguț, prezentat oficial la Universitatea Craiova chiar în ziua sosirii în Qatar

Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Radu Neguț chiar în ziua în care acesta a ajuns în Qatar la Campionatul Mondial U17. Campioana României a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că Neguț va fi noul Head of Recruitment al Universității Craiova.

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„OFICIAL | Radu Neguț este noul Head of Recruitment al Universității Craiova! Cu aproape un deceniu de experiență în managementul sportiv, Radu Neguț a ocupat funcția de director sportiv al FC Hermannstadt în perioadele 2017–2019 și 2021–2026, contribuind la două promovări în SuperLigă și calificarea în două finale ale Cupei României.

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Ca fost fotbalist profesionist, acesta a disputat peste 300 de meciuri oficiale. Bine ai venit în familia Științei, Radu! Mult succes!”, a transmis Universitatea Craiova, prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

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Universitatea Craiova are doi fotbaliști în lotul României de la Campionatul Mondial U17 din Qatar. Este vorba despre David Loghin și Denys Muntean, convocați de selecționerul Mircea Diaconescu pentru competiția la care țara nostră participă în premieră. alături de reprezentativele Mexicului, Venezuelei și Camerunului.