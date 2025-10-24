Sport

A semnat! Fostul atacant de la FCSB s-a reprofilat și va practica un alt sport

Lovitură dată de un fost atacant de la FCSB. Cândva o promisiune a roș-albaștrilor, fotbalistul a renunțat la „sportul rege” și s-a apucat de o altă activitate
Cristian Măciucă
24.10.2025 | 18:30
A semnat Fostul atacant de la FCSB sa reprofilat si va practica un alt sport
A semnat! Fostul star de la FCSB s-a reprofilat și va practica un alt sport. FOTO: sportpictures.eu
Adrian Petre a fost unul dintre cei mai promițători atacanți pe care i-a avut fotbalul românesc. Arădeanul a jucat inclusiv la FCSB, dar nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Ajuns la 27 de ani, Petre a schimbat sportul și a semnat deja contractul.

Adrian Petre a semnat cu o echipă de minifotbal

Adrian Petre continuă să își ia adio, încet, dar sigur, de la fotbalul de mare performanță. După ce în vara semnat cu CS Păulești, echipă din Liga 3, atacantul s-a reprofilat și va practica minifotbal. El a semnat cu ACS D’Angelo București, care a făcut anunțul pe rețelele de social media.

Înainte să ajungă la Păulești, Adi Petre a fost în Liga 2, la Concordia Chiajna. Atacantul n-a confirmat la ilfoveni și s-a despărțit după ce a avut un conflict și cu antrenorul Nicolae Dică. Atacantul nu va agăța definitiv ghetele în cui și conform anunțului făcut de ACS D’Angelo București, Petre va juca în paralel și la Păulești.

„Bine ai venit, Adrian Petre, la D’Angelo București! Un nume cunoscut în fotbalul românesc, un atacant cu experiență și instinct de gol pur sânge.

Adrian a evoluat în Liga 1, în Danemarca, Italia și pentru naționala României U21, unde a demonstrat că știe exact unde trebuie să fie pentru a trimite mingea în plasă. Cu un parcurs impresionant  și zeci de goluri marcate în cariera sa, Adrian vine la D’Angelo București pentru o nouă provocare.

Un jucător cu determinare, ambiție și mentalitate de învingător, gata să aducă un plus de forță și experiență în atac. Are ambiția de a demonstra, de a munci și de a crește alături de echipă. Pe teren, dă totul pentru fiecare minge, fiecare fază, fiecare moment.

Se integrează rapid, lucrează bine cu colegii și transmite energie pozitivă Putem fi siguri de un lucru – când mingea ajunge la el, orice fază poate deveni gol”, a transmis ACS D’Angelo București, pe Facebook.

Adrian Petre, experiment eșuat la FCSB

Adrian Petre a atins apogeul carierei în februarie 2020, atunci când FCSB l-a transferat de la Esbjerg. Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 800.000 de euro pentru a îl lua din Danemarca. După doar 8 luni, atacantul a fost împrumutat în Italia, la Cosenza. Aventura lui Petre la FCSB s-a sfârșit definitiv în februarie 2021, când a plecat gratis la UTA, echipă care l-a crescut.

Totuși, Adi Petre a jucat 16 meciuri pentru roș-albaștri, el reușind să înscrie 3 goluri și să dea 1 assist. A pus umărul la ultima Cupă a României cucerită de FCSB, în anul 2020.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
