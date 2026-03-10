A semnat! Gabi Torje a revenit în fotbalul românesc

ADVERTISEMENT

Retras de mai bine de un an, Gabi Torje nu poate rămâne departe de fotbal. Fostul jucător de la Dinamo a semnat o înțelegere nouă și va colabora cu un fost jucător de la FCSB.

Gabi Torje, director sportiv în Liga a 4-a

Gabi Torje s-a retras din fotbal la începutul anului 2025, când înțelegerea sa cu Muscelul Câmpulung a ajuns la final. După o viață întreagă în sportul rege, fostul atacant de la Dinamo a îmbrățișat cariera de director sportiv.

Precum toți oamenii de succes, Gabi Torje a vrut să o ia de jos și a semnat o înțelegere pentru a deveni director sportiv la ASCM Oltenița, club care evoluează în Liga a 4-a din România. La clubul din Ialomița îl va avea în lot pe Alexandru Stan, fostul jucător de la FCSB urmând să evolueze pe teren. Anunțul a fost făcut chiar de către echipa din eșalonul secund.

„O nouă eră la ACSM Oltenița: Gabriel Torje numit director sportiv, iar Alexandru Stan se alătură echipei din teren!

ACSM Oltenița anunță oficial un nou capitol ambițios în istoria sa, marcat de cooptarea unor nume sonore din fotbalul românesc în structura de conducere și în lotul de jucători.

Sâmbătă, pe stadionul municipal din Oltenița, suporterii sunt așteptați la un eveniment fotbalistic de excepție, care va include prezentarea noului lot și derby-ul de Liga 4 Călărași împotriva formației Victoria Chirnogi.

Proiectul ACSM Oltenița capătă proporții odată cu numirea lui Gabriel Torje în funcția de director sportiv. Fostul internațional român, cu o carieră impresionantă atât în țară cât și în străinătate, vine să aducă experiența sa la nivel înalt în managementul sportiv al clubului.

De asemenea, pe teren, echipa se întărește cu o achiziție de top: Alexandru Stan. Fostul jucător al FCSB-ului va îmbrăca tricoul echipei noastre, aducând un plus de valoare, profesionalism și siguranță în jocul echipei”, a transmis CSM Oltenița.

Ce a declarat Gabi Torje despre noua funcție de la ASCM Oltenița

La scurt timp după ce a semnat, Gabi Torje a transmis că obiectivul este promovarea în Liga a 3-a. Fostul atacant are o prietenie aparte cu președintele clubului, dar și cu primarul din Oltenița, astfel că s-a alăturat cu drag proiectului.

„Acum începem, ușor. S-a oficializat totul. Sunt director sportiv la Oltenița, e un proiect unde se dorește să se promoveze, nu știu dacă anul ăsta, trebuie să vedem și bugetul.

(n.r. Nu e prea mic nivelul?) Nu, pentru că nici fotbalul nu-l începi de la Liga 1. Fotbalul îl începi de la copii și juniori și urci, antrenoratul îl începi de la copii și juniori și urci.

Faptul că mă duc către conducere este și pentru președintele de acolo este prietenul meu, primarul de acolo este prietenul meu. Nu știu dacă e pe prietenie, pentru că sunt și bun. Ai văzut cum vorbesc (n.r. – râde)”, a spus Gabi Torje, potrivit .

Cum a arătat cariera lui Gabi Torje

Gabi Torje a debutat la nivelul primei ligi în 28 aprilie 2006, într-un Poli Timișoara FC Argeș 0-0. pentru două milioane de euro, în iarna lui 2008.

După trei sezoane foarte bune în „groapă”, Gabi Torje avea să facă subiectul unui transfer la Udinese, în Seria A, în schimbul sumei de 5 milioane de euro. Ulterior, atacantul a trecut prin La Liga, la Granada și Espanyol.

Mai departe în carieră, Torje a fost legitimat la Konyaspor, Osmanlispor, Terek Grozny, Karabükspor, Sivasspor, AE Larisa, Bandirmaspor, Farul Constanța, Genclerbirligi, Concordia Chiajna și Muscelul Câmpulung. În acest interval a mai trecut în două rânduri la Dinamo.

De-a lungul perioadei în care a fost fotbalist profesionist, micuțul atacant . Alături de „tricolori”, Gabi Torje a participat la Campionatul European din 2016, desfășurat în Franța, acolo unde a bifat trei apariții.