Sport

A semnat! Jucătorul dorit de Neluțu Varga la CFR Cluj va încasa 2.000.000 de euro

S-a terminat telenovela transferului pe care Neluțu Varga și-l dorea cu ardoare la CFR Cluj. Fotbalistul a semnat și va încasa nu mai puțin de 2.000.000 de euro
Cristian Măciucă
24.10.2025 | 09:15
ULTIMA ORĂ
A semnat! Jucătorul dorit de Neluțu Varga la CFR Cluj va încasa 2.000.000 de euro.
Hakim Ziyech (32 de ani) a fost fotbalistul pe care Neluțu Varga și l-a dorit cel mai tare în ultima perioadă de mercato. În cele din urmă, marocanul nu a mai ajuns în Gruia, dar va încasa un salariu colosal la noua echipă.

Dorit de Neluțu Varga la CFR Cluj, Hakim Ziyech și-a găsit echipă

La aproximativ o lună după ce mutarea la CFR Cluj a picat, Hakim Ziyech și-a găsit o nouă echipă. Este vorba despre Wydad Casablanca, echipă care, sezonul trecut, a terminat pe locul 3 în Maroc.

În ultima perioadă de mercato, CFR Cluj a dat mai multe „bombe”. Vicecampioana a transferat câteva nume grele din fotbalul mondial, precum Marcus Coco, Kurt Zouma sau Islam Slimani. Neluțu Varga nu și-a dorit însă să se oprească aici.

Cireașa de pe tort ar fi fost transferul la CFR Cluj al lui Hakim Ziyech, câștigător de UEFA Champions League, în 2021, cu Chelsea. La vremea respectivă, mijlocașul marocan era liber de contract după despărțirea de Al Duhail, din Qatar.

Ce salariu va încasa Ziyech în Maroc

Fostul jucător de la Ajax, Chelsea sau Galatasaray a semnat un contract valabil pe doi ani, cu opțiune de prelungire. Potrivit publicației africane africafoot.com,  Hakim Ziyech va un salariu anual de 2.000.000 de euro la Wydad Casablanca.

„Hakim Ziyech a semnat un contract cu Wydad până în 2027, cu opțiune de prelungire. Negocierile au decurs bine, iar Ziyech și-a exprimat dorința de a juca în țara sa, în ciuda unor oferte tentante de la cluburi din străinătate”, a declarat Hicham Ait Mena, președintele lui Wydad Casablanca.

Câți bani a cerut Ziyech să vină la CFR Cluj

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate motivele pentru care Hakim Ziyech nu a mai ajuns în Gruia. Unul dintre motive este salariul colosal pe care marocanul în cerea la vicecampioana României: 2.500.000 de euro pe sezon, mai mult de cât va încasa în Maroc.

„Voia 2,5 milioane de euro pe an și nu i-aș fi dat acești bani unui jucător pe care riscam să nu-l putem folosi. Îi doresc să fie sănătos și să poată juca la altă echipă. Vom căuta alt jucător, care să fie sănătos și să fim siguri că poate să ne ajute”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK. 

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
