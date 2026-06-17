A semnat pe doi ani cu FCSB! Vine direct la reunire. Exclusiv

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FCSB este în plină campanie de transferuri. , dar l-a pierdut pe Darius Olaru, care a fost transferat la Union Saint-Gilloise pentru 3.000.000 de euro.

Shaquil Delos a semnat cu FCSB un contract valabil doi ani!

Din informaţiile FANATIK, roş-albaştrii au rezolvat transferul fundaşului dreapta Shaquil Delos. Francezul în vârstă de 27 de ani a semnat un contract valabil doi ani şi vine de la Grenoble, club care evoluează în Ligue 2.

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Fundaşul francez poate fi folosit şi pe postul de fundaş stânga. În ultimul sezon, Delos a jucat în 32 de meciuri, majoritatea ca titular. Fotbalistul va veni direct la reunirea celor de la FCSB, care va avea loc pe data de 22 iunie, .

A jucat peste 130 de meciuri în Ligue 2

Este a doua experienţă în afara Franţei pentru Shaquil Delos, care a evoluat între 2022 şi 2023 la Estoril, în Portugalia. În Franţa, a adunat peste 130 de meciuri la nivelul ligii secunde, fiind om de bază la echipele la care a evoluat. El este din 2024 la Grenoble, de unde a fost transferat în ultimul an de contract.

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Shaquil Delos este al doilea transfer al verii de la FCSB. Anderson Ceara a fost luat cu 450.000 de euro de la Csikszereda. Gigi Becali are planuri mari şi anunţă şase transferuri la fosta campioană a României în această vară, printre care şi un atacant:

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„Nu știu dacă poate să vină Drăguș. Dar eu am un atacant la momentul acesta, azi mi-a dat Gigi ok-ul să începem negocierile. Cred că e mai bun, are și vârstă bună. Atacant străin, foarte bun”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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