Sport

A semnat pe doi ani cu FCSB! Vine direct la reunire. Exclusiv

După Anderson Ceara, FCSB a transferat un fundaş dreapta francez. Fanatik a aflat că este vorba de Shaquil Delos, care vine de la Grenoble şi care a semnat un contract valabil doi ani cu roş-albaştrii.
Cristi Coste, Marian Popovici
17.06.2026 | 19:23
A semnat pe doi ani cu FCSB Vine direct la reunire Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
A semnat pe doi ani cu FCSB! Vine direct la reunire. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB este în plină campanie de transferuri. Fosta campioană a României l-a luat pe Anderson Ceara de la Csikszereda pentru 450.000 de euro, dar l-a pierdut pe Darius Olaru, care a fost transferat la Union Saint-Gilloise pentru 3.000.000 de euro.

Shaquil Delos a semnat cu FCSB un contract valabil doi ani!

Din informaţiile FANATIK, roş-albaştrii au rezolvat transferul fundaşului dreapta Shaquil Delos. Francezul în vârstă de 27 de ani a semnat un contract valabil doi ani şi vine de la Grenoble, club care evoluează în Ligue 2.

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Fundaşul francez poate fi folosit şi pe postul de fundaş stânga. În ultimul sezon, Delos a jucat în 32 de meciuri, majoritatea ca titular. Fotbalistul va veni direct la reunirea celor de la FCSB, care va avea loc pe data de 22 iunie, iar patru zile mai târziu va pleca în cantonament cu echipa.

Shaquil Delos, jucătorul transferat de FCSB de la Grenoble. Sursa: Grenoble
Shaquil Delos, jucătorul transferat de FCSB de la Grenoble. Sursa: Grenoble

A jucat peste 130 de meciuri în Ligue 2

Este a doua experienţă în afara Franţei pentru Shaquil Delos, care a evoluat între 2022 şi 2023 la Estoril, în Portugalia. În Franţa, a adunat peste 130 de meciuri la nivelul ligii secunde, fiind om de bază la echipele la care a evoluat. El este din 2024 la Grenoble, de unde a fost transferat în ultimul an de contract.

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Shaquil Delos este al doilea transfer al verii de la FCSB. Anderson Ceara a fost luat cu 450.000 de euro de la Csikszereda. Gigi Becali are planuri mari şi anunţă şase transferuri la fosta campioană a României în această vară, printre care şi un atacant:

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„Nu știu dacă poate să vină Drăguș. Dar eu am un atacant la momentul acesta, azi mi-a dat Gigi ok-ul să începem negocierile. Cred că e mai bun, are și vârstă bună. Atacant străin, foarte bun”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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  • 27 de ani are Shaquil Delos
  • 500.000 de euro e cota de piaţă a fundaşului dreapta
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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