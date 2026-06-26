A semnat prelungirea cu FCSB, deși a avut altă ofertă pe masă: „Salariu mai mic, dar iubesc acest club”

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Valentin Crețu (37 ani) a semnat prelungirea contractului cu FCSB. Noul contract va fi valabil până în decembrie. „Veteranul” fostei campioane a României a refuzat o ofertă mai avantajoasă pentru a semna cu echipa finanțată de Gigi Becali.

Valentin Crețu și-a prelungit contractul cu FCSB: „Am avut ceva mai bun, dar am acceptat condițiile lor”

MM Stoica a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că . În cele din urmă, fundașul dreapta a semnat un nou contract cu echipa lui Gigi Becali în cursul zilei de joi, 25 iunie. Noua înțelegere dintre cele două părți este valabilă până la finalul anului.

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”Ieri (n.r. joi) am semnat, am prelungit, am acceptat toate condiţiile lor. Am avut şi eu ceva mai bun, dar am acceptat condiţiile lor, am acceptat un salariu mai mic. Am semnat contractul în acelasi timp cu rezilierea. Am semnat pe un an cu rezilierea pe 6 luni, sunt aici până în decembrie.

De ce am acceptat toate astea? Pentru că vreau să joc la cel mai înalt nivel. Iubesc acest club şi în special pentru suporteri, ei sunt cei mai importanţi la un club. Mă iubesc şi sunt apreciat, pentru asta am acceptat toate lucrurile.

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Mereu am dat dovadă de caracter, am o vârstă, am doi copii acasă, contează şi partea financiară, dar de data asta nu a contat şi de mai multe ori n-a contat. Iubeşti un club şi vrei să joci la el, renunţi la foarte multe chestii”, a declarat Valentin Crețu, conform .

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De ce a semnat Vali Crețu un nou contract cu FCSB: „Iubesc fotbalul”

În continuare, în detrimentul unei alte oferte. „Sunt fericit pentru că mă simt bine şi iubesc fotbalul, d-aia m am apucat de fotbal. Toţi joaca pentru bani şi în viaţa asta nu e totul despre bani. La această vârstă joc la cel mai înalt nivel şi am atins cea mai bună formă, dar vârsta e doar un număr, dacă ai grijă de viaţa ta. Mulţi s-au lăsat la 33, 35, 36 şi eu merg pe 38 şi joc la cel mai înalt nivel şi am cea mai buna formă.

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De aia au venit şi contractele astea mici, şase luni, un an, tot se aşteaptă, dar eu sunt tot mai bun pentru că iubesc fotbalul şi am devenit mult mai serios, disciplinat.

Am două vieţi pentru că până să se nască copiii, eram rebel rău şi nu eram foarte serios. După ce s-au născut copiii, am început să realizez multe lucruri şi am renunţat la anturajele care te trag mult în jos, am devenit mai disciplinat, educat, muncitor, dar trebuie să renunţi la multe chestii ca să faci performanţă”, au fost declarațiile lui Vali Crețu.