A semnat prelungirea înainte de FCSB – Bologna: până în 2027!

Formația italiană Bologna s-a înțeles cu portarul Lukasz Skorupski, cel care și-a prelungit contractul și va mai continua la echipă și în sezonul viitor.

Bologna, mutare importantă înainte de meciul cu FCSB! Titularul tocmai a semnat prelungirea contractului

Goalkeeperul de 34 de ani este titular în poarta echipei pregătită de Vincenzo Italiano și a avut evoluții constant apreciate, drept urmare conducerea clubului a hotărât să-i prelungească înțelegerea. Astfel, noul acord este valabil până în vara anului 2027 și-l va ține pe portar în lot măcar până atunci. „Bologna Fc 1909 anunță că a ajuns la un acord cu portarul Lukasz Skorupski pentru prelungirea contractului până la 30 iunie 2027”, a stat scris în comunicatul emis de club.

Ajuns în 2018 la Bologna, de la AS Roma, pentru 8 milioane de euro, Lukasz Skorupski a devenit un jucător cheie pentru echipă și a fost constant parte din primul 11. În actualul sezon, a apărat în 8 partide și a încasat 7 goluri, iar în două dintre aceste meciuri a ținut poarta intactă. Fotbalistul a bifat până acum și 20 de selecții la echipa națională, acum unde concurența a fost teribilă, fie că vorbim de Artur Boruc, Lukasz Fabianski sau Wojciech Szczesny.

Cum s-a descurcat FCSB în actualul sezon de Europa League

a avut un start perfect în campania de Europa League, după ce a învins, 1-0, la Go Ahead Eagles, datorită unui gol înscris de David Miculescu. Totuși, al doilea meci din grupa principală nu s-a terminat așa cum se așteptau fanii. Campioana României a fost învinsă de Young Boys Berna, 2-0, după două reușite semnate de Monteiro, și acum privește cu mai multă atenție către următoarele partide.

mai au de jucat 6 meciuri: pe Arena Națională, cu Bologna, după în deplasare, cu FC Basel. Etapa a 5-a va fi tot cu o partidă departe de casă, contra celor de la Steaua Roșie Belgrad, urmând meciul de acasă, cu Feyenoord. Ultimele două runde aduc o deplasare la Dinamo Zagreb și o confruntare acasă, cu Fenerbahce, program care nu pare deloc prietenos cu trupa bucureșteană, fiind echipe care sunt cotate mai bine și au bugete mai mari.