A semnat un contract pe doi ani, iar apoi a renunțat la întreaga carieră! Gestul șocant făcut de un sportiv faimos

Un celebru sportiv a semnat un contract pe doi ani, a ajuns unde și-a dorit, însă ulterior a decis să renunțe la întreaga sa carieră, fără a se mai uita în spate.
Valentina Vladoi
09.01.2026 | 19:30
A semnat un contract pe doi ani iar apoi a renuntat la intreaga cariera Gestul socant facut de un sportiv faimos
Simon Yates s-a retras din activitate. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Simon Yates a anunțat public că se retrage din activitate. Deși mulți se gândeau că va mai putea fi văzut pe traseu o bună perioadă de timp, iată că acesta a luat o decizie complet neașteptată.

Simon Yates s-a retras rapid din activitate

Anunțul făcut de ciclistul britanic în vârstă de 33 vine la doar câteva luni după victoria sa din Il Giro, ediţia 2025. Totodată, acesta a luat decizia în ciuda faptului că anul trecut a semnat un contract pe doi ani cu echipa olandeză Visma Lease A Bike.

Simon Yates a luat decizia miercuri, 7 ianuarie și tot atunci a făcut-o și publică. Totodată, el a ținut să sublinieze faptul că nu a fost deloc ușor să facă acest pas important, însă a venit momentul să se retragă.

„Aceasta poate fi o surpriză pentru mulţi, dar nu este o decizie luată uşor. M-am gândit la acest pas de mult timp şi simt că acum este momentul potrivit să mă retrag din acest sport”, a declarat Yates.

Mesajul transmis de șeful departamentului de curse de la Visma

Practic Simon Yates a părăsit echipa Visma chiar înainte de debutul sezonului 2026. Iar o reacție în acest sens a venit și de la Grischa Niermann, şeful departamentului de curse de la Visma.

Acesta a subliniat faptul că pentru ciclistul britanic, victoria de etapă din Turul Franței a fost forte importantă. Totodată, el și-a exprimat părerea de rău având în vedere că sportivul se afla chiar în vârful carierei.

„Câştigarea Giro d’Italia a fost unul dintre principalele obiective ale sezonului, atât pentru echipă, cât şi pentru Simon. Faptul că a reuşit şi o victorie de etapă în Turul Franţei îi subliniază clasa. Este păcat că se opreşte acum, dar o face într-un moment absolut de vârf al carierei”, a precizat acesta.

Simon Yates, reușite pe bandă rulantă

Menționăm faptul că Simon Yates a devenit profesionist în 2014, alături de fratele său, Adam, la echipa Orica-GreenEdge. În ultimii 10 ani însă, el a reușit să bifeze reușite impresionante.

În primul rând britanicul a câștigat două dintre cele patru mari tururi. Este vorba despre Turul Spaniei – La Vuelta, în 2018 şi Turul Italiei – Il Giro, în 2025. În același timp, el a mai reușit să obțină și alte trei victorii de etapă în Turul Franţei.

Și pentru că anul trecut, Simon Yates a bifat una dintre cele mai prestigioase curse ale ciclismului într-un mod spectaculos, decizia sa a stârnit un val de controverse. Iar asta cu atât mai mult în contextul în care sportivul nu a oferit nici prea multe explicații.

