A simțit un miros puternic când zbura cu avionul. O pasageră a rămas îngrozită când a descoperit vinovatul

I-a ajuns la nas un miros neplăcut când se afla în avion. O femeie s-a cutremurat când a văzut care este, de fapt, sursa.
Alexa Serdan
24.08.2025 | 18:01
A simtit un miros puternic cand zbura cu avionul O pasagera a ramas ingrozita cand a descoperit vinovatul
Ce miros neplăcut a simțit o femeie în avion. Sursa foto: Pinterest.com

Rețelele de socializare abundă de filmări controversate. În una dintre acestea o pasageră spune că a simțit un miros puternic când zbura cu avionul. Femeia a rămas îngrozită când a descoperit vinovatul pentru respectiva mireasmă din interiorul aeronavei.

O pasageră a simțit un miros puternic când zbura cu avionul

Zborul cu avionul poate fi o experiență stresantă pentru multe persoane. Oamenii care aleg acest mijloc de transport așteaptă, uneori, ore bune înainte de a se îmbarca și se așteaptă să aibă parte de o călătorie liniștită.

Pasagerii se pot confrunta și cu mici neplăceri, cum este cazul acestei persoane căreia i-a ajuns la nas un miros neplăcut. Femeia s-a cutremurat când a simțit mireasma dezgustătoare pe care a simțit-o imediat ce s-a așezat pe scaun.

A început imediat să caute sursa, dorind să aibă parte de o călătorie bună. Aceasta a postat un videoclip pe social media în care vorbește despre experiența sa. În filmarea de pe TikTok le-a arătat tuturor ce a pățit, scrie Mirror.

Concret, a început să înregistreze ce se întâmplă în preajma sa. A pornit de la persoana care se afla chiar în fața scaunului său. A rămas îngrozită când a descoperit că pasagerul respectiv recursese la un gest surprinzător.

„În prima jumătate a zborului meu am simțit un miros oribil încontinuu”, a scris femeia în dreptul videoclipului postat pe social media. Ulterior, se observă faptul că pasagerul în cauză se descălțase.

@sjbrame1

If you’re gonna take your shoes off on a flight the least you can do is wash them first 🥲🤮 #flight #ryanair #holiday #andnowiwanttositback #fyp

♬ original sound – kirsten_ssss

Cum au reacționat internauții

Femeia care a simțit un miros puternic când zbura cu avionul a primit mai multe impresii de la oameni. Filmarea din mediul virtual a adunat comentarii diverse. Peste 1.100 de persoane și-au dat cu părerea despre acest incident.

În plus, videoclipul a adunat peste 278.000 de vizualizări de la internauți din lumea întreagă. Majoritatea utilizatorilor s-au declarat dezgustați de evenimentul care s-a petrecut în avion, mai ales că persoana în cauză nu a ținut cont de etichetă.

„Miroseau atât de urât, aș vrea să fiu suficient de curajoasă să-i spun să se încalțe”, a mai spus creatoarea postării din social media. „Este scârbos! Oamenii sunt atât de inconștienți uneori”, e unul dintre comentariile primite de aceasta.

„Îmi pare rău, dar asta ar trebui să fie o infracțiune”, a completat un alt internaut. De asemenea, o altă persoană a replicat faptul că oamenii nu ar trebui să facă astfel de gesturi oribile într-un spațiu închis.

De ce nu ai voie să te descalți în avion

Companiile aeriene au reguli foarte stricte în ceea ce privește zborul cu avionul. Însoțitoarele de zbor au dezvăluit de-a lungul timpului care sunt lucrurile pe care pasagerii trebuie să le respecte. Aceștia nu au voie să se descalțe.

Mirosul neplăcut al picioarelor se numără printre cele mai frecvente mirosuri deranjante pentru ceilalți. Acest obicei este și mai grav în avion pentru că oamenii nu pot deschide geamurile. În plus, aerul este în mare parte reciclat.

În concluzie, scoaterea încălțărilor sau a șosetelor este o faptă considerată, în general, o lipsă de etichetă în orice formă de transport public  Mai mult decât atât, mirosul de picioare poate fi inconfortabil pentru ceilalți pasageri.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
