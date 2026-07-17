A sosit la București și semnează cu Dinamo!

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Dinamo își betonează defensiva cu un fotbalist crescut în academia lui FC Sevilla, echipa cu cele mai multe trofee Europa League în palmares. Noul jucător al „câinilor” este deja la București și va semna contractul.

Dinamo îl transferă pe Dario Benavides

FANATIK a aflat că Dario Benavides (23 de ani) este numele celui mai recent . Din informațiile FANATIK, fundașul dreapta spaniol este deja la București și urmează să semneze contractul cu echipa lui Nuno Campos (51 de ani). Fotbalistul crescut în academia Sevillei este al doilea iberic care sosește în această seară la Dinamo. Primul a fost Martin Pascual,

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Despre transferul lui Dario Benavides la Dinamo a scris și . În sezonul trecut, 2025-2026, fundașul dreapta spaniol a jucat în prima ligă din Belgia, la RAAL La Louvière, acolo unde evolua din vara lui 2025, când s-a despărțit definitiv de Sevilla. La La Louviere, Benavides a evoluat în 23 de partide și a reușit 2 assist-uri.

Cine e Dario Benavides, noul fundaș dreapta al lui Dinamo

Dario Benavides este un fundaș dreapta, de picior drept, cu o înălțime de 1,78 metri și poate acoperi, la nevoie, și postul de fundaș central. Născut pe 12 ianuarie 2003, fotbalistul spaniol are o valoare de piață estimată la 400.000 de euro și mai avea contract cu La Louviere până în fara lui 2028. Calitățile sale sale îl recomandă pentru un stil de joc modern, bazat pe implicarea activă a fundașilor laterali atât în faza de construcție, cât și în cea defensivă, contribuind constant la ambele faze ale jocului.

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Noul jucător al lui Dinamo poate evolua într-o linie defensivă formată din patru apărători, dar caracteristicile sale îi permit să fie utilizat și într-un sistem cu trei fundași centrali și să acopere toată banda dreaptă. Benavides a debutat pentru prima echipă a Sevillei în Cupa Spaniei, acolo unde are 2 apariții. Fundașul dreapta a primit șansa de a jucat și 1 meci în LaLiga, într-o victorie cu Celta Vigo, scor 1-0, din sezonul 2024-2025.

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