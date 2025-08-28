A sosit nota de plată după derby-ul Rapid – FCSB 2-2. Ce a decis Comisia de Disciplină a FRF și în cazul lui Leo Bolgado, fundașul lui CFR Cluj

FRF nu a trecut cu vederea cele mai recente evenimente din fotbalul românesc, iar Comisia de Disciplină a sancționat abaterile. Rapid și FCSB nu au scăpat nepedepsite după . Nici Leo Bolgado, fundașul CFR-ului, nu a scăpat, după ce .

Rapid și FCSB, amendate de Comisia de Disciplină din cadrul FRF

Derby-ul Rapid – FCSB a oferit spectacol total, tabela arătând la final scorul de 2-2. Suporterii nu au dezamăgit, oferind o atmosferă demnă de un meci între cele două mari rivale din Capitală.

Din păcate, incidentele nu au lipsit. Comisia de Disciplină din cadrul FRF a analizat cele întâmplate pe Arena Națională și a decis să o amendeze pe Rapid cu 10.000 de lei, iar pe FCSB cu 5.000 de lei.

„FC Rapid 1923 vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 83.2.d și 82.1 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.54.2 din RD, se sancționează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. Se aplică FCSB o penalitate unică de 5.000 lei”, se arată în comunicatul Comisiei de Disciplină, potrivit

Leo Bolgado ratează derby-ul cu FCSB

Leo Bolgado a avut un meci de coșmar împotriva Oțelului Galați, în care a văzut cartonașul roșu în repriza secundă după ce și-a lovit cu cotul un adversar. După ce , fundașul brazilian a primit și din partea FRF o amendă de 5.000 de lei, împreună cu 3 etape de suspendare.

„ACS SC Otelul Galați vs. FC CFR 1907 Cluj – Eliminare Da Costa Bolgado Leonardo (oaspeți) – În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Da Costa Bolgado cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei”, mai precizează sursa menționată.