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Dinamo a învins-o pe FCSB cu 2-1 în derby-ul disputat pe 5 septembrie, iar ambele formații au încheiat meciul în zece oameni, Andre Duarte (29 de ani) și Cătălin Cîrjan (23 de ani) fiind eliminați. La 11 zile după meciul de pe „Arcul de Triumf”, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a dezvăluit ce sancțiuni au primit cei doi.

Ce sancțiuni au primit Andre Duarte și Cătălin Cîrjan după ce au fost eliminați în derby-ul Dinamo – FCSB

Andre Duarte a fost eliminat direct în minutul 31 al meciului dintre Dinamo și FCSB, după ce l-a lovit cu palma peste față pe Andrei Mărginean. „Centralul” Istvan Kovacs, care a avut o prestație extrem de controversată în derby, a luat decizia doar după ce a urmărit faza pe monitorul VAR. Portughezul, care a ratat meciul cu Petrolul, a primit o suspendare de două etape, așadar nu va fi disponibil nici pentru meciul pe care FCSB îl va disputa pe terenul Universității Craiova. De asemenea, acesta a primit și o amendă de 8.000 de lei.

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Cătălin Cîrjan a fost eliminat în minutul 90+2 al meciului, când a încasat al doilea cartonaș galben pentru simulare. Acesta a primit doar o etapă de suspendare, pe care a ispășit-o deja la meciul cu Csikszereda (3-1), și o amendă de 740 de lei. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că se află în continuare pe lista unei formații din MLS, care va insista în iarnă pentru transferul său.

Dinamo, amendată după meciul cu FCSB

Și clubul Dinamo a fost sancționat după derby-ul cu FCSB, „câinii” fiind nevoiți să achite o amendă de 5.000 de lei. „În temeiul art. 54.1 din Regulamentul Media, raportat la art. 12, 14 bis și 15 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu avertisment. În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

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În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul SC Dinamo 1948 SA va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 5.000 lei”, a transmis Comisia de Disciplină. Dinamo ocupă momentan primul loc în SuperLiga, iar în următoarea etapă va evolua pe contra celor de la Farul, duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30.