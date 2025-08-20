A sosit ziua cea mare pentru Ianis Hagi! Elena, soția fotbalistului, naște astăzi la un spital privat din București

Fără echipă în continuare, motiv pentru care , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Ianis Hagi este pe punctul de a devenit tată.

Ianis Hagi se pregătește să devină tată

Ianis Hagi și soția sa Elena au anunțat în luna februarie că așteaptă un copil. La 7 luni de la nunta fabuloasă, ei au dat vestea cea mare și au precizat că vor avea un băiețel, însă nu au oferit și alte detalii.

Conform , partenera de viață a internaționalului român urmează să nască miercuri, 20 august, la Spitalul Clinic Sanador. Elena Hagi se află internată la maternitatea unității încă de luni.

Vestea este una extraordinară pentru cei doi, dar și pentru Gică Hagi care va deveni în premieră bunic. ”Regele” fotbalului românesc a trăit emoții intense în ultima perioadă, deoarece după ce Ianis și Elena și-au oficializat relația, .

Ianis Hagi ar putea ajunge la Rapid

Ianis Hagi s-a despărțit la finalul sezonului trecut de Rangers și a devenit jucător liber de contract, dar până la acest moment nu și-a găsit altă echipă. Dorit de Fatih Karagumruk, FANATIK a aflat că fotbalistul ezită să semneze cu formația nou promovată în prima ligă din Turcia.

În cazul în care nu va prinde niciun transfer în străinătate, internaționalul român are pe masă o variantă surprinzătoare. Din informațiile FANATIK, el sub formă de împrumut.

Gică Hagi și Dan Șucu s-ar fi înțeles asupra venirii lui Ianis în Giulești până la finalul anului, urmând ca în ianuarie 2026 să fie cedat la Genoa, fie sub formă de împrumut sau de transfer definitiv.