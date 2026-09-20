A spart ghinionul! Echipa lui Virgil Ghiță a obținut prima victorie acasă în ultimele 6 luni. Eric Porstner a fost integralist la Nurnberg

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Echipa lui Virgil Ghiță, Hannover 96, a reușit să învingă pe Bochum, 2-1. Gazdele nu mai învinseseră pe teren propriu din luna martie și au spart ghinionul cu o zi înainte de venirea noului antrenor, Sandro Wagner.

Ce a făcut Virgil Ghiță în Hannover 96 – Bochum

Hannover a început cum nu se putea mai bine meciul de pe Heinz von Heiden Arena. ”Verzii” au deschis scorul, în minutul 24, prin Thordarson. Cu două minute înainte de pauză, același Thordarson a șutat în blocaj, dar mingea a fost deviată către Hartel. Atacantul lui Hannover a șutat în colțul stâng și a mărit diferența pe tabelă înainte de pauză.

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În actul secund, oaspeții au pus presiune constantă pe apărarea echipei lui . În minutul 77, Bochum a redus din diferență, dintr-un corner. Totuși, golul lui Meyer nu a fost suficient, iar Hannover a luat toate cele 3 puncte.

Virgil Ghiță a fost titular și a evoluat 86 de minute. În repriza a doua, românul a avut mult de muncă. Ghiță a blocat două șuturi prin care Bochum putea reveni în joc. A câștigat 2 dueluri aeriene din 5 și tot 2 dueluri la sol din 5. Pentru meciul care a rupt seria neagră de rezultate pe teren propriu, Virgil Ghiță a primit nota 7.0, conform .

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Hannover a scăpat de grija locurilor retrogradabile și a urcat pe poziția 10, cu 7 puncte. Următorul duel pentru noua echipă a lui Sandro Wagner va fi cu Magdeburg, după pauza internațională.

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Eric Porstner a fost integralist în victoria de la Karlsruher

Nurnberg a mers decisă pe Wildparkstadion să profite de forma dezastruoasă prin care trece Karlsruher. Gazdele nu au mai câștigat de 4 etape și presiunea este din ce în ce mai mare în Baden.

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Bavarezii au deschis scorul, în minutul 30, grație reușitei lui Mohamed Ali Zoma, după o pasă primită de la fundașul Otto. Nurnberg a dominat partida și a avut o posesie de 80% în prima repriză, trimițând gazdele la vestiar într-un puternic cor de fluierături.

Karlsruher a ieșit mult mai motivată de la cabine și a marcat, în minutul 64, dar reușita a fost anulată pentru un ofsaid. În tabăra cealaltă, formația lui Miroslav Klose nu a reușit să marcheze golul care să asigure un final liniștit de meci. Totuși, Nurnberg a plecat victorioasă de pe Wildparkstadion.

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Tânărul Eric Porstner, , care dorește să evolueze pentru naționala României, a reușit să recupereze de 2 ori posesia. Totuși, duelurile la nivelul solului nu au fost punctul său forte: a câștigat doar 2 din 5. Pentru prestația sa, fundașul a primit nota 6.8, conform .

Nurnberg se află pe locul 2 în 2.Bundesliga, fiind la doar 2 lungimi în spatele liderului Hertha Berlin. Următorul duel al elevilor lui Miroslav Klose va fi pe teren propriu, contra lui VfL Wolfsburg, după meciurile naționalelor.