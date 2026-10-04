A spart ghinionul! Un fost atacant al naționalei României a marcat după 11 luni de secetă: „Te iubim”. Video

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Florin Andone (32 de ani) a avut un an complicat în carieră. a Spaniei, dar se pare că a spart ghinionul. Vârful a marcat 2 goluri, după o pauză de 11 luni de la ultima reușită.

Florin Andone a marcat pentru prima dată în 11 luni

În partida din etapa 5 a Ligii 4 a Spaniei, dintre Atletico Baleares și UD Poblense, 2-1, Florin Andone a rupt seria meciurilor fără gol marcat. Deși părea că partida se îndreaptă spre un rezultat de 0-0, românul a punctat, printr-o lovitură de cap, în minutul 78.

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🌟 FLORIN FLORIN FLORIN ANDONE Tornava avui el 9 de l’@atleticbalears i ho ha fet de la millor manera possible: amb gol. I pocs minuts després, torna a marcar de penal. @atleticbalears 2-0 @udpoblense https://t.co/zRtJryT8Mf — Pau Martinez (@PauMartinez03_)



8 minute mai târziu, Atletico Baleares a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, ce a fost executată de Florin Andone. Fostul ”tricolor” l-a învins pe Elias Ramirez. Deși oaspeții au redus din diferență, în minutul 90+1, a fost prea puțin pentru a opri drumul spre prima victorie a lui Baleares pe teren propriu.

85’ FLORIIIN FLORIIIN FLORIIIN ANDONEEEEE SEGON DE L’ATB SEGON DE FLORIIIIIN! AQUÍ ESTÀ FLORIN ANDONE!!! #ATBUDPoblense | 2-0 https://t.co/VBCV7XmMi7 — ATB Xtra (@ATBxtra)



La finalul meciului, Atletico Baleares a postat, pe pagina oficială de Facebook, două fotografii cu Florin Andone. Imaginea era acompaniată de textul: ”Florin Andone, te iubim!”.

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Florin Andone nu mai marcase din data de 9 noiembrie 2025. Atunci, a punctat într-un meci cu Girona B, 2-2, dar s-a accidentat grav. Raportul medicilor a dezvăluit că tendonul fotbalistului s-a rupt și a fost indisponibil pentru tot restul sezonului.

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După victoria din acest weekend, Atletico Baleares a urcat pe locul 13 în campionat, cu 5 puncte. Următorul duel al echipei lui Florin Andone va fi contra lui Mallorca B, pe 11 octombrie.

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Florin Andone a ratat transferul carierei

Florin Andone a fost unul dintre oamenii de bază ai naționalei în a doua parte a deceniului trecut. Fotbalistul evolua pentru echipe din La Liga și era considerat o mare promisiune pentru fotbalul românesc. Cea mai bună stagiune a lui a fost în 2016-2017. Atunci, pentru Deportivo La Coruna, a marcat 12 goluri și a oferit 2 pase decisive.

La sfârșitul stagiunii, românul intrase în vizorul mai multor echipe din TOP 5 campionate, care erau pregătite să ofere sume consistente pentru semnătura sa. :

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”O mie de echipe au început să mă sune. Am primit oferte din Premier League, de la Olympiakos, Galatasaray, Sporting Lisabona, Lazio, Fiorentina, echipe din China care plăteau sume exorbitante… Dar aveam o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro, iar Deportivo nu a vrut să mă vândă.

Am vorbit cu clubul și am spus că nu există nicio problemă: «Voi reînnoi contractul pentru că sunt incredibil de fericit aici, dar trebuie să-mi dați o mărire de contract pentru că alte cluburi îmi oferă dublul salariului». Deportivo a spus nu. Am intrat într-un ciclu de certuri și am vrut să plec. A venit o ofertă de 17 milioane de euro de la Brighton și au spus nu pentru că cei de la Córdoba dețineau 30% din transfer”, a spus Florin Andone, potrivit .

După episodul transferului ratat, au urmat transferuri la Brighton, Galatasaray și Cadiz, dar nu și-a mai găsit forma. Florin Andone și-a continuat cariera la Eldense, în Liga 2 din Spania, iar, ulterior, a semnat în Liga 4, cu Atletico Baleares.