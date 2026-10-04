Sport

A spart ghinionul! Un fost atacant al naționalei României a marcat după 11 luni de secetă: „Te iubim”. Video

Un fost ”tricolor” a marcat pentru prima dată în 11 luni. Revenit din accidentare, a reușit o dublă și clubul și-a arătat afecțiunea față de el, prin intermediul rețelelor de socializare.
Gabriel Neagu
04.10.2026 | 17:02
A spart ghinionul Un fost atacant al nationalei Romaniei a marcat dupa 11 luni de seceta Te iubim Video
ULTIMA ORĂ
Fostul ”tricolor” a reușit o ”dublă” după 11 luni fără gol marcat. sursa foto: facebook - @atleticobaleares
ADVERTISEMENT

Florin Andone (32 de ani) a avut un an complicat în carieră. Fostul atacant al naționalei a ajuns să joace în Liga 4 a Spaniei, dar se pare că a spart ghinionul. Vârful a marcat 2 goluri, după o pauză de 11 luni de la ultima reușită.

Florin Andone a marcat pentru prima dată în 11 luni

În partida din etapa 5 a Ligii 4 a Spaniei, dintre Atletico Baleares și UD Poblense, 2-1, Florin Andone a rupt seria meciurilor fără gol marcat. Deși părea că partida se îndreaptă spre un rezultat de 0-0, românul a punctat, printr-o lovitură de cap, în minutul 78.

ADVERTISEMENT


8 minute mai târziu, Atletico Baleares a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, ce a fost executată de Florin Andone. Fostul ”tricolor” l-a învins pe Elias Ramirez. Deși oaspeții au redus din diferență, în minutul 90+1, a fost prea puțin pentru a opri drumul spre prima victorie a lui Baleares pe teren propriu.


La finalul meciului, Atletico Baleares a postat, pe pagina oficială de Facebook, două fotografii cu Florin Andone. Imaginea era acompaniată de textul: ”Florin Andone, te iubim!”.

ADVERTISEMENT
„Hitler era un criminal leneș care se trezea la prânz”. De ce multe...
Digi24.ro
„Hitler era un criminal leneș care se trezea la prânz”. De ce multe lucruri pe care le știm despre ascensiunea naziștilor sunt greșite

Florin Andone nu mai marcase din data de 9 noiembrie 2025. Atunci, a punctat într-un meci cu Girona B, 2-2, dar s-a accidentat grav. Raportul medicilor a dezvăluit că tendonul fotbalistului s-a rupt și a fost indisponibil pentru tot restul sezonului.

ADVERTISEMENT
Decizia luată de UEFA în privința arbitrului meciului Polonia - România, după controversa...
Digisport.ro
Decizia luată de UEFA în privința arbitrului meciului Polonia - România, după controversa cauzată de eliminarea lui Drăgușin

După victoria din acest weekend, Atletico Baleares a urcat pe locul 13 în campionat, cu 5 puncte. Următorul duel al echipei lui Florin Andone va fi contra lui Mallorca B, pe 11 octombrie.

ADVERTISEMENT

Florin Andone a ratat transferul carierei

Florin Andone a fost unul dintre oamenii de bază ai naționalei în a doua parte a deceniului trecut. Fotbalistul evolua pentru echipe din La Liga și era considerat o mare promisiune pentru fotbalul românesc. Cea mai bună stagiune a lui a fost în 2016-2017. Atunci, pentru Deportivo La Coruna, a marcat 12 goluri și a oferit 2 pase decisive.

La sfârșitul stagiunii, românul intrase în vizorul mai multor echipe din TOP 5 campionate, care erau pregătite să ofere sume consistente pentru semnătura sa. Florin Andone a povestit cum a ratat un transfer de 17 milioane de euro:

ADVERTISEMENT

”O mie de echipe au început să mă sune. Am primit oferte din Premier League, de la Olympiakos, Galatasaray, Sporting Lisabona, Lazio, Fiorentina, echipe din China care plăteau sume exorbitante… Dar aveam o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro, iar Deportivo nu a vrut să mă vândă.

Am vorbit cu clubul și am spus că nu există nicio problemă: «Voi reînnoi contractul pentru că sunt incredibil de fericit aici, dar trebuie să-mi dați o mărire de contract pentru că alte cluburi îmi oferă dublul salariului». Deportivo a spus nu. Am intrat într-un ciclu de certuri și am vrut să plec. A venit o ofertă de 17 milioane de euro de la Brighton și au spus nu pentru că cei de la Córdoba dețineau 30% din transfer”, a spus Florin Andone, potrivit riazor.org.

După episodul transferului ratat, au urmat transferuri la Brighton, Galatasaray și Cadiz, dar nu și-a mai găsit forma. Florin Andone și-a continuat cariera la Eldense, în Liga 2 din Spania, iar, ulterior, a semnat în Liga 4, cu Atletico Baleares.

  • 50.000 de euro este cota de piață a lui Florin Andone
  • 6.000.000 de euro este valoarea maximă pe care a atins-o în carieră
Suedezii, fără secrete înaintea meciului cu România. Detaliul ieșit la iveală la antrenamentul...
Fanatik
Suedezii, fără secrete înaintea meciului cu România. Detaliul ieșit la iveală la antrenamentul oficial. Foto și Video
Caius Covrig, extravaganță de 150.000 de euro. Fostul sportiv s-a logodit într-o locație...
Fanatik
Caius Covrig, extravaganță de 150.000 de euro. Fostul sportiv s-a logodit într-o locație spectaculoasă
Universitatea Craiova, veste proastă din Anglia înaintea duelului cu Brighton din Conference League
Fanatik
Universitatea Craiova, veste proastă din Anglia înaintea duelului cu Brighton din Conference League
Tags:
Parteneri
Emil Grădinescu, sunat de Gigi Becali după meciul FCSB-ului! Ce a vrut să-i...
iamsport.ro
Emil Grădinescu, sunat de Gigi Becali după meciul FCSB-ului! Ce a vrut să-i transmită afaceristul: 'A fost singura dată din viața mea când am vorbit cu el la telefon'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!