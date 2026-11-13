A „spionat” Craiova în Conference League și acum semnează cu Manchester United!

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Mauricio Pochettino (54 de ani) este principalul favorit pentru a prelua banca tehnică a lui Manchester United și urmează să fie instalat pe Old Trafford în perioada imediat următoare. La doar câteva ore după ce clubul englez a anunțat oficial despărțirea de Michael Carrick, lăsat fără post din cauza începutului slab de sezon care a coborât echipa până în zona retrogradării din Premier League, negocierile cu tehnicianul argentinian au intrat în linie dreaptă.

Mauricio Pochettino vine la Manchester United după un bilanț catastrofal lăsat în urmă de Michael Carrick

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Pochettino și-ar fi dat deja acordul pentru a reveni în fotbalul englez, iar discuțiile dintre Manchester United și Federația de Fotbal a Statelor Unite se află în faza finală a documentelor și procedurilor de reziliere. În principiu, fostul antrenor al lui Tottenham, PSG și Chelsea urmează să fie prezentat oficial la noua sa echipă în cel mai scurt timp.

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Misiunea care îl așteaptă pe tehnicianul sud-american la Manchester este una extrem de complicată în returul stagiunii 2025-2026, când a dus echipa pe locul 3 în Premier League după 12 victorii în ultimele 17 etape, însă prăbușirea din această toamnă i-a fost fatală și a forțat conducerea să caute rapid o soluție cu experiență la cel mai înalt nivel.

Mauricio Pochettino a urmărit-o recent pe Universitatea Craiova la meciul din Conference League

Înainte de a ajunge în pragul revenirii în Premier League, din faza principală a Conference League. Antrenorul argentinian a fost prezent în tribune în Andorra, la confruntarea dintre Inter d’Escaldes și formația din Bănie, acolo unde a venit să-și urmărească fiul, pe Maurizio Pochettino Grippaldi (25 de ani), titular în echipa gazdelor.

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Cu ocazia deplasării din Andorra, viitorul posibil manager al lui Manchester United a vorbit în termeni laudativi despre fotbalul românesc și și-a amintit de prietenii săi din România, precum Florin Răducioiu, Gheorghe Hagi și Costel Gâlcă, într-una dintre ultimele sale apariții publice din postura de selecționer al Statelor Unite înaintea mutării iminente pe Old Trafford.