A spus „Da!”. Portărița echipei naționale de handbal s-a logodit. „Chiar nu mă așteptam. A fost romantic”

Vacanța de vară i-a adus Dianei Ciucă, portarul Rapidului și al naționalei feminine, nu doar relaxare, ci și o surpriză de neuitat. Într-un cadru idilic, pe dunele aurii din Gran Canaria, iubitul ei, handbalistul Ștefan Coconoiu, a cerut-o în căsătorie.

Clipe de vis pentru Diana Ciucă. Portărița de la Rapid s-a logodit!

Noua etapă din viața personală pare să-i ofere portăriței și un plus de energie pentru sezonul competițional. Se simte mai fericită și mai motivată ca niciodată, pregătită să-și apere culorile Rapidului și să strălucească în teren. Chiar dacă data nunții nu este încă fixată, Diana visează deja la dansul mirilor.

„Am fost în Spania, în Gran Canaria, mai exact. Și acolo, în partea de jos a insulei, erau niște dune. A fost frumos și am fost foarte fericită. Sunt în continuare foarte fericită și mă bucur. M-am bucurat de experiență și îmi doresc să fie bine în continuare. Să avem o viață frumoasă și liniștită. Dar a fost și amuzant că el voia să mergem pe cea mai înaltă dună, și eu nu înțelegeam de ce trebuie să ne plimbăm în soare pe cea mai înaltă dună. Și eram: «Unde vrei să mergem?» Dar când mi-am dat seama, mi-am dat seama că era ce trebuie. Chiar nu mă așteptam. Chiar a fost romantic.

Suntem amândoi olteni. La noi se dansează mult, și hore, și sârbe. Nu foarte complicate, dar mă descurc un pic. Pentru dansul mirilor nu știu, o să vedem. Deocamdată nu ne-am ales coregrafia. Dar nu cred că o să fie un simplu vals”, a declarat portărița de la Rapid.

Diana Ciucă, gata de noul sezon. „Am emoții la început, dar, în general, oamenii de pe lângă sunt foarte drăguți”

Ea a vorbit despre noile transferuri și a dat de înțeles că atmosfera din vestiar este una foarte plăcută. Fetele echipei din Giulești au efectuat deja o ședință foto.

„M-am simțit foarte bine. E o plăcere să facem poze și să ne machiem din când în când. Mai și strig în fața aparatului, dar nu iese la fel ca în meci. Am emoții la început, dar, în general, oamenii de pe lângă sunt foarte drăguți și le fac să dispară.

Sincer, s-au integrat foarte bine în primele zile. Adică sunt fete foarte deschise și cred că și noi ne-am dorit să le integrăm, și ele au dorit să se integreze. Așa s-au făcut lucrurile foarte ușoare”, a mai spus Diana Ciucă.

Cum s-a apucat Diana Ciucă de fotbal. Pasiunile jucătoarei de la Rapid

a povestit cum s-a apucat de handbal. Ea a strălucit în poarta echipei din Giulești și a făcut pasul la echipa națională, însă reușește să îmbine profesia cu alte pasiuni.

„Am ajuns la handbal la vârsta de 12 ani și m-am dus singurică, deoarece colega mea de bancă făcea handbal și am zis: «Vreau și eu să merg cu ea». Inițial am jucat pe postul de inter și apoi, la un an, am intrat în poartă și mi-a plăcut foarte tare. Chiar mi-am rupt și degetul atunci.

Cea mai frumoasă amintire din copilărie este când mergeam la țară cu ai mei și mâncam pepene vara. Mâncam direct din felie și eram toți acolo, așa, foarte cuprinși. „Și acum mănânc, e fructul meu preferat. Știu și să-i aleg: bați așa în ei și, dacă ți se pare ție că auzi ce trebuie, îl iei. De obicei nu e bun, dar exersezi.

Îmi place să gătesc, nu cred că e chiar un talent. Probabil că l-am moștenit de la mama mea. De obicei o sun pe ea și o întreb ce ar trebui să mai fac, ce ar trebui să mai gătesc, și mă ajută. Fac și prăjituri. Depinde de ce am poftă, sincer, sau de ce vreau să mănânc. Dacă luăm titlu, fac o prăjitură cu miere, cu mai multe straturi”, a declarat Diana Ciucă, portarul de la Rapid.