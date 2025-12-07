Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

A spus tot adevărul despre situația lui Denis Alibec la FCSB. „Nici nu a vorbit cu mine!”. Întrebarea lui Lupu a devenit virală. Exclusiv

Mihai Stoica a dezvăluit tot adevărul despre situația în care se află Denis Alibec la FCSB. Ce întrebare incomodă i-a pus Dănuț Lupu oficialului roș-albaștrilor.
Iulian Stoica
07.12.2025 | 14:45
A spus tot adevarul despre situatia lui Denis Alibec la FCSB Nici nu a vorbit cu mine Intrebarea lui Lupu a devenit virala Exclusiv
Mihai Stoica, toate detaliile despre situația lui Denis Alibec. Sursă foto: Colaj Fanatik
Denis Alibec a fost transferat în vara acestui an la FCSB, însă atacantul a evoluat puțin, iar în minutele acumulate nu a justificat salariul imens pe care i l-a oferit Gigi Becali. În partida cu Dinamo fotbalistul a fost indisponibil, iar Mihai Stoica a clarificat situația.

Mihai Stoica a spus tot adevărul despre situația lui Denis Alibec la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a dezvăluit faptul că Denis Alibec a fost la medic, ca să își înlăture un chist, fără acordul clubului, iar acesta a fost motivul pentru care atacantul nu a fost în lot pentru meciul cu Dinamo.

„(n.r. – Ce se întâmplă cu Alibec?) Păi Alibec a fost la medic și i-a spus că are un chist și într-adevăr avea. A spus că ar vrea să îl îndepărteze, a venit să vorbească cu antrenorii, trebuia să meargă să vorbească cu antrenorii.

În mod normal trebuia să vorbească și cu mine, să îmi ceară acordul. Nu a vorbit cu nimeni, și-a extirpat chistul respectiv la un medic pe care noi nici măcar nu îl cunoșteam. Ne-a lăsat fără backup în perioada aceasta, când el putea să facă acest lucru în pauză.

(n.r. – Mi se pare incredibil. Spunea Adi Ilie că la Valencia li se spunea și apa pe care trebuie să o bea) Uite, la noi, de exemplu, în 2016 Marica, care jucase la Schalke și Stuttgart, și-a făcut o injecție în genunchi fără să anunțe medicul nostru. Sunt și jucători care respectă ad-literam ce li se spune, dar sunt și jucători care fac ce le trece prin cap. Bineînțeles, în mod normal astea nu pot fi lăsate așa, fără să se ia măsuri”, a declarat Mihai Stoica.

Denis Alibec, out de la FCSB?

Moderatorul Horia Ivanovici a intervenit și a transmis că, în urma acțiunilor lui Alibec, clubul ar trebui să îi rezilieze contractul: „Un astfel de caz este de strâns mâinile și fiecare să își vadă de drumul lui. Mi-am propus să nu folosesc cuvinte mari și să nu jignesc jucătorii, însă asta mi se pare o lipsă totală de responsabilitate, de respect față de colegi și de club. Voi sunteți într-un moment delicat, iar un jucător precum Alibec putea să vă ajute”.

Mihai Stoica consideră că Alibec a dat dovadă de lipsă de respect față de Gigi Becali: „O simplific puțin, e o lipsă de respect față de Gigi. Gigi și l-a dorit foarte mult și a făcut eforturi foarte mari ca să îl aducă în vară”.

Întrebare virală din partea lui Dănuț Lupu

Dănuț Lupu a amintit de faptul că Alibec este un pasionat al jocurilor video și a întrebat dacă eliminarea chistului s-a produs din această cauză: „Meme, vreau să te întreb ceva. Îl deranja când se antrena sau când se juca?”.

Mihai Stoica a evitat răspunsul direct. Cât despre reziliere, oficialul roș-albaștrilor a transmis că acesta are contract până în vară: „Nu știu… (n.r. – E bun Lupu) Da, se vede că vine de la Galați. Șmecheria de acolo pleacă, de la Galați.

(n.r. – O să vă despărțiți de Alibec?) Alibec are contract până în vară. O să avem o discuție, în primul rând vom vorbi cu Gigi, iar apoi cu el.

(n.r. – Alibec pare deja despărțit de FCSB. Ca să îți dau un exemplu, acum 27 minute a postat pe Instagram cum mângâie cai) Da… Nu am niciun comentariu de făcut, e zi liberă azi pentru toți jucătorii noștri. El face tratament acum. Azi toată lumea a fost liberă”, a încheiat Mihai Stoica.

Mihai Stoica, toate detaliile despre situația lui Denis Alibec

