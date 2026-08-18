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Silviu Bogdan a rupt tăcerea după plecarea de la Universitatea Craiova și a explicat ce s-a întâmplat în relația sa cu Mihai Rotaru. Fostul oficial al clubului spune că cei doi nu mai vorbesc de aproximativ o lună și susține că ruptura a apărut pe fondul unor neînțelegeri legate de procentele din transferul lui Ștefan Baiaram, fotbalist pe care spune că l-a avut în grijă încă de la o vârstă fragedă. Silviu Bogdan a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre demisie, despre negocierile cu Rotaru și despre suma care i-ar fi fost propusă în cazul lui Baiaram.

Silviu Bogdan, despre ruptura de Mihai Rotaru: „N-am avut nicio interacțiune cu Mihai Rotaru de o lună de zile”

Silviu Bogdan susține că despărțirea de Universitatea Craiova nu a însemnat și dispariția respectului pe care îl are pentru Mihai Rotaru sau pentru club. În același timp, fostul oficial oltean spune că relația dintre cei doi s-a răcit complet în ultima lună și amintește contribuția pe care a avut-o la formarea mai multor jucători care au ajuns ulterior să fie vânduți de Universitatea Craiova.

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„De o lună de zile sunt șomer de lux, nu s-a schimbat nimic. N-am avut nicio interacțiune cu Mihai Rotaru de o lună de zile. Pe domnul Rotaru, indiferent că acum nu vorbesc cu el, are tot respectul meu, atât el, cât și clubul. Cred că și din partea dânsului e respect, dar acesta să fie și din punct de vedere al afacerii.

Dacă e să facem un remember observăm că ultimii jucători vânduți din Academia Universității Craiova sunt jucătorii crescuți la școala mea de fotbal. E vorba de Andrei Vlad, de Screciu, nu mai vorbim de Mihăilă și așteptăm transferul lui Baiaram. Sunt jucători pe care s-au încasat sume bune, dar, repet, e un business care trebuie respectat, iar banii se fac împreună“, a spus Silviu Bogdan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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De unde a pornit cearta dintre Silviu Bogdan și Mihai Rotaru: „Cred că s-a supărat pe procente”

Fostul oficial al Universității Craiova a explicat, apoi, că neînțelegerile au pornit de la partea financiară. Silviu Bogdan afirmă că nu a fost de acord cu anumite propuneri și că, ulterior, a ajuns să își prezinte demisia. Acesta a ținut să sublinieze și implicarea sa în aducerea sau promovarea unor jucători precum Fălcușan și David Matei.

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„Cred că domnul Rotaru s-a supărat pe procente. Eu n-am putut să accept anumite lucruri. A urmat, apoi, demisia mea, dar cred că, în același timp, chhiar și dânsul se gândea. Știu că s-a supus Consiliu de Administrație pentru propunerea lui, dar suntem doi olteni care au făcut bani împreună. Tot timpul am căutat soluții. În ultimii doi ani, de când am revenit, l-am adus pe Fălcușan, la propunerea mea, la David Matei am un merit destul de mare, bineînțeles cu ajutorul unui interacționar și al lui Mirel Rădoi, care a pus punctul pe i. Am vrut să scot că și în această perioadă am adus jucători de valoare“, a mai spus Silviu Bogdan.

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De unde a pornit conflictul dintre Silviu Bogdan și Mihai Rotaru. Miza: procentele lui Baiaram

. Silviu Bogdan dezvăluie că are un procent de 25% în cazul unui transfer al fotbalistului și spune că i s-a făcut o propunere care includea atât o sumă de bani, cât și procente, însă sub nivelul pe care îl consideră prevăzut în înțelegerea sa.

„La David Matei nu e niciun procent, nimic, la Baiaram este de 25%. Cu permisiunea ta, mi-e greu să spun suma oferită de Mihai Rotaru. A fost o sumă frumoasă, dar am considerat că trebuie să văd oferta și să mi se respecte contractul, normal, cu mici excepții. Asta nu înseamnă că și la Screciu și Mihăilă am putut să las.

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De Baiaram am avut grijă de el, dacă pot spune așa, de la 7-8 ani, când l-am dus și la Universitatea Craiova. Copiii sunt foarte talentați în România, dar trebuie să ai timp de ei, să te dedici acestei meserii. Dacă nu o faci, mulți copii talentați s-au dus. Ultima dată mi s-au oferit și o sumă, dar și procente, dar sub 25%. Rămân suporter al Universității Craiova, țin cu Craiova în continuare“, a mai continuat Silviu Bogdan.

De ce nu a acceptat propunerea pentru Baiaram și cum vede acum împăcarea cu Rotaru

În final, Silviu Bogdan a explicat concret ce anume a dus, în opinia sa, la ruptura dintre el și club. Fostul oficial consideră că înainte de a accepta o eventuală cedare a drepturilor sale și spune că situația ar putea fi, totuși, rezolvată printr-o discuție.

„Totul s-a rezumat, zic eu, la înțelegerea cu mine. Dacă lucrurile mergeau și Craiova îl vindea….să știți că în contract nu scrie că trebuie să mă întrebe cineva dacă îl vinde sau nu pe Baiaram. Dacă vedeam oferta, puteam sta la masă și discutam. Cum pot să las ceva din ceva ce nu văd cu ochii mei.

Îți vând mașina mea, dar tu îmi zici că vrei să o vezi. Și eu zic că nu, dacă vrei să-mi dai banii pe ea, bine, dacă nu, nu. Nu o cumperi atunci. Aici s-a cam rupt. Cred că și eu și clubul suntem dispuși să găsim o soluție în final, e spre binele tuturor, mai ales a jucătorului. E un copil bun“, a încheiat fostul oficial al campioanei.