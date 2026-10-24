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Daniel Pancu ar fi putut avea o cu totul altă poveste în fotbalul românesc. Înainte să devină , fostul internațional român a fost foarte aproape de Steaua, unde a ajuns în vara lui 1995 și s-a pregătit timp de câteva săptămâni alături de o echipă plină de nume importante. Mihai Stoichiță a rememorat momentul și a dezvăluit cum a dispărut, la un moment dat, Pancu din Ghencea, pentru ca ulterior să ajungă la Rapid.

Daniel Pancu a ajuns în Ghencea înainte să devină rapidist

În vara lui 1995, Daniel Pancu era încă un jucător tânăr, venit de la Poli Iași, iar Steaua a fost una dintre echipele care l-au dorit. Potrivit lui Mihai Stoichiță, fotbalistul nu a venit în probe propriu-zise, ci s-a alăturat lotului și a participat la pregătirea formației din Ghencea. Pancu a petrecut aproximativ trei săptămâni alături de echipa pregătită atunci de Stoichiță și Țiți Dumitriu.

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În lot se aflau nume importante ale fotbalului românesc, precum Stelea, Gherasim, Marius Lăcătuș, Jean Vlădoiu, Adrian Ilie, Costel Gâlcă, Roșu și Filipescu. Mihai Stoichiță își amintește că tânărul Pancu lăsase o impresie foarte bună, însă povestea transferului său în Ghencea avea să se încheie brusc.

Pancu a dispărut din Ghencea și a ajuns la Rapid

Fostul antrenor al Stelei a povestit că Pancu s-a antrenat câteva săptămâni cu echipa, după care nu a mai apărut la ședințele de pregătire. În cele din urmă, fotbalistul a ajuns la Rapid, . Stoichiță nu a putut spune cu certitudine dacă Pancu semnase sau nu cu Steaua, însă a explicat că, dacă ar fi existat un contract semnat, situația ar fi fost diferită.

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„Era tânăr, în anii 95, în vară, a venit la Steaua și a jucat un meci, parcă un amical, ceva. A venit de la Iași, nu în probe. A plecat la Copos la un moment dat, nu știu ce se întâmplase atunci cu conducerea de la Steaua, atunci era Ion Alexandrescu, Dumnezeu să-l odihnească. Eu eram antrenor împreună cu Țiți și a stat la noi cam o lună, trei săptămâni, ceva de genul. S-a antrenat cu echipa.

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Era în echipă atunci cu Stelea, Gherasim, Lăcătuș, Jean Vlădoiu, Prodan, Adi Ilie, Gâlcă, Roșu, Filipescu, nu mai știu chiar pe toată lumea. Apoi l-a luat domnul Copos, l-a deturnat într-un fel și s-a dus la Rapid. Nu știu dacă semnase cu Steaua, că dacă semna nu avea cum să mai plece. Nici n-am mai vorbit cu el imediat, pentru că pur și simplu n-a mai apărut la antrenament. Era un jucător excepțional. Probabil avea o afinitate pentru Rapid, nu știu exact“, a declarat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Pancu nu a fost singurul care a făcut pregătirea în Ghencea și apoi a plecat

Stoichiță a explicat și că apariția lui Pancu într-un meci pentru Steaua nu presupunea neapărat o situație contractuală clară. Era vorba despre o partidă amicală, iar fostul antrenor al formației din Ghencea a subliniat că nu era nevoie de aceeași procedură de legitimare ca în cazul unui meci oficial: „Dacă era meci în Cupa Ligii când a jucat Pancu, era cu totul altceva, nu era nimic așa tare, care să necesite legitimare“.

Stoichiță a amintit și că Pancu nu a fost singurul jucător care a trecut prin Ghencea în acea perioadă fără să rămână la Steaua: „În 94-95, Demollari și Constantinovici au făcut pregătire, de asemenea, cu Steaua. Îi luasem de la Dinamo și i-am dus la Steaua. După pregătire au plecat imediat“, a mai spus Mihai Stoichiță.

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