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Marius Șumudică, detalii îngrijorătoare despre un jucător după CFR Cluj – Botoșani 3-1: „A stat internat și a fost sub medicație”

Marius Șumudică a reacționat după victoria CFR Cluj cu FC Botoșani, scor 3-1. Antrenorul a vorbit despre numeroasele ocazii și despre problemele unui fotbalist
Alex Bodnariu
19.09.2026 | 20:37
Marius Sumudica detalii ingrijoratoare despre un jucator dupa CFR Cluj Botosani 31 A stat internat si a fost sub medicatie
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Ce a declarat Marius Șumudică după CFR - Botoșani 3-1. Foto: SportPictures
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CFR Cluj a obținut o nouă victorie în SuperLiga României. Ardelenii s-au impus fără prea mari probleme pe teren propriu, în duelul cu FC Botoșani. La finalul jocului, Marius Șumudică a vorbit despre victoria echipei sale cu 3-1, dar și despre viitorul său.

CFR Cluj, victorie înainte de pauza internațională

CFR Cluj s-a impus cu 3-1 în fața celor de la FC Botoșani, în partida disputată în Gruia, în etapa a 10-a. Jocul a fost influențat încă din start de eliminarea lui Răzvan Creț. Fundașul moldovenilor a văzut cartonașul roșu după intervenția VAR, în urma unui fault dur asupra lui Braun. Ardelenii au profitat rapid. Biliboc a deschis scorul în minutul 24, iar Drazic a făcut 2-0 doar cinci minute mai târziu.

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FC Botoșani nu a renunțat și a redus din diferență prin Kovtalyuk, în minutul 68. Replica CFR-ului a venit însă rapid. Cordea a lovit bara, iar Sergiu Buș, intrat pe parcurs, a stabilit scorul final în minutul 78. Victoria este importantă pentru echipa lui Marius Șumudică, care venea după două etape fără succes, 0-0 cu Farul și 1-3 cu Sepsi.

Ce a declarat Marius Șumudică după CFR – Botoșani 3-1

La finalul jocului, Marius Șumudică și-a lăudat jucătorii pentru modul în care s-au comportat pe teren în duelul cu FC Botoșani, o echipă care a reușit câteva surprize în acest start de sezon. Tehnicianul se bucură că va urma o perioadă de pauză.

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„O victorie mare, o victorie importantă. Câteodată este mai greu să joci împotriva unei echipe care joacă în 10 oameni. Rar mi-a fost dat să văd atâtea ocazii la echipele pe care le antrenez. Îmi era frică la un moment dat. Când nu marchezi, nu marchezi, la 2-0 primești gol și stai cu frică. Parcă era nedrept. Ne-am creat o sumedenie de ocazii. Era nedrept, pentru că CFR Cluj a jucat bine.

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Îi felicit de la Vâlceanu și până la Sula, care a stat pe bancă. A intrat Billel Omrani, despre care spune lumea că are nu știu câte kilograme. A intrat și ați văzut cum arată. Sunt fericit pentru toți. Sper să arătăm mult mai bine fizic, pentru că am avut probleme în a doua repriză. Am avut perioade de joc când am văzut asta. Am preferat să-l bag pe Nalic, care e un jucător de pasă finală, esențial. Ați văzut ce calitate are, dar a făcut o jumătate de antrenament, pentru că a stat internat și a fost sub medicație, cu antibiotic”, a declarat Marius Șumudică.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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