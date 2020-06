A stat ore întregi în frig, în pantaloni scurți, în cortul de triaj al UPU Buzău! “Dați-mi voie, domnilor doctori, să nu vă mai consider eroi”

A stat ore întregi în frig, în pantaloni scurți, în cortul de triaj al UPU Buzău! Aceasta este povestea unui bărbat recent întors din Londra, Marea Britanie. Un bărbat care a respectat toate solicitările autorităților, care a stat preț de 14 zile în izolare la domiciliu și care, la terminarea acestei perioade, a avut nevoie de ajutorul doctorilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A stat ore întregi în frig, în pantaloni scurți, în cortul de triaj al UPU Buzău!

La 3 zile după ce a putut să iasă afară, bărbatul nu a ezitat și a început să lucreze în jurul casei. Din păcate pentru el, o neatenție a făcut ca scara pe care era urcat să cadă și el să se prăbușească. A aterizat destul de tare pe piciorul stâng, picior care s-a umflat imediat.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Cum înălțimea la care se afla, 3 metri, era una destul de mare și glezna piciorului continua să doară și să se mărească, Ștefan Papuc a luat decizia să plece de urgență la spital. A făcut-o alături de cumnatul lui, în mașina personală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bărbatul nu a fost băgat în seamă ore întregi

„La poarta ne-a preluat un asistent medical, mi-a luat temperatura 36,3…M-a intrebat dacă am fost în străinătate. I-am spus că da, iar acest „idiot” , m-a bagat într-un cort, să aștept acolo, pentru că urmează să mă cheme cineva pentru investigatii. Cred că a scris că am fost adus direct din izolare și că sunt suspect de CV19.

Mi-am dat seama puțin mai târziu, problema este că am stat acolo de la orele 16.45 până la 23.50, într-o pereche de pantaloni scurți și un tricou hanorac. Nu am avut nicio sursă de căldura, în frig de îmi clănțăneau dinții, chiar la un moment simțeam că nu pot să mai rezist și nu mă lua nimeni în seamă”, își spune bărbatul povestea.

ADVERTISEMENT

Ștefan Papuc a adăugat că abia după câteva ore bune, mai exact la 21.00, a fost dus să facă raze la picior, apoi transportat înapoi de un brancardier care i-a transmis să aștepte până o să vină altcineva să-l preia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ei dragilor nu a venit nimeni , până nu am făcut puțină gălăgie, rugând toate infirmierele care treceu sa-l roage pe dl.doctor ortoped să facă ceva că nu mai rezist. Nu o să mai intru în multe amănunte, dar dl doctor a venit, m-a întrebat cum este piciorul și mi-a dat o scrisoare medicală, bineînteles am mai așteptat încă o oră”, a mai spus buzoianul.

Povestea bărbatului continuă pe aceleași coordonate. „Ce am rămas uimit și de unde mi-am dat seama, a fost faptul că infirmiera de la poartă , a venit și m-a întrebat dacă salvarea m-a adus direct din izolare , că intreaba dl.doctor. În concluzie este faptul că ei nici nu știau unul de celălalt și că un prost sufera de frig.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am ajuns acasă, am făcut o baie fierbinte și pentru că mi-a fost atât de frig nu simțeam ca apa frige. Dați-mi voie domnilor doctori să nu vă mai consider eroi, v-ați permis să vă jucați cu sănătate și nervii mei. Rusine sa va fie”, și-a încheiat bărbatul postarea de pe o rețea de socializare.

În replică, personalul medical și-a cerut scuze și a solicitat înțelegere de la pacienți în această perioadă dificilă. „Criza coronavirus, măsurile speciale de protecție care trebuie luate în această perioadă (doar îmbrăcarea-dezbrăcarea costumului ia o jumătate de oră) și afluxul mare de pacienți care ajung la UPU (care nu sunt investigați la alte spitale, cabinete de medicină de familie, policlinici etc.), toate acestea duc la creșterea timpului de așteptare. Cerem scuze și înțelegere, e o perioadă dificilă, specială, și pentru pacienți și pentru personalul medical”, au spus reprezentanții UPU Buzău pentru buzoienii.ro

ADVERTISEMENT