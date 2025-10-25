Sport

A stat timpul în loc la Oțelul – U Cluj! S-au pierdut 25 de minute cu analizele VAR

Partida dintre Oțelul și U Cluj a avut parte de niște momente greu de crezut. 25 de minute din joc au fost pierdute după analizele arbitrajului din camera VAR.
Iulian Stoica
25.10.2025 | 18:15
A stat timpul in loc la Otelul U Cluj Sau pierdut 25 de minute cu analizele VAR
ULTIMA ORĂ
Oțelul - U Cluj, prelungit după ce s-au pierdut 25 de minute în camera VAR. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj s-a deplasat la Galați pentru duelul cu Oțelul, din etapa a 14-a din SuperLiga. Partida a fost una aparte, jucătorii așteptând extrem de mult deciziile din camera VAR.

A stat timpul în loc la Oțelul – U Cluj

Duelul dintre Oțelul și U Cluj a avut parte de momente greu de crezut. Scorul pauzei a fost de 0-0, deși Ciobanu a înscris în minutul 32. Ei bine, bucuria gălățenilor nu a durat mult, golul fiind anulat după 5 minute, camera VAR găsind o poziție în afara jocului. Interesant este faptul că s-a așteptat 5 minute pentru o decizie, însă acest moment nu avea să fie unul singular.

ADVERTISEMENT
Faza analizată
Faza analizată de la primul gol anulat. Sursă foto: captură DigiSport

Ei bine, așteptarea avea să revină în minutul 80 al întâlnirii. Paulinho a reușit să înscrie, însă analiza s-a întins pe nu mai puțin de 9 minute. Liniile din camera VAR au fost trase și golul a fost validat, însă jucătorii au stat cu sufletul la gură preț de foarte mult timp până la decizia lui Andrei Chivulete.

Faza analizată de la golul marcat de Paulinho. Sursă foto: captură DigiSport
Faza analizată de la golul marcat de Paulinho. Sursă foto: captură DigiSport

În urma duratei prelungite, Andrei Chivulete a decis că partida să aibă 13 minute suplimentare. La doar un minut distanță, Lukic reușea să marcheze din pasa lui Postolachi, spre bucuria lui Cristiano Bergodi, însă și de această dată s-a stat foarte mult pentru a se valida golul.

ADVERTISEMENT
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
Digi24.ro
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok

Nu mai puțin de 8 minute a durat până arbitrii din camera VAR să îi facă semn lui Chivulete că poziția lui Lukic este una regulamentară. Luând în calcul toate aceste momente, s-a ajuns la 25 de minute de așteptare, inclusiv perioada până când jocul a fost reluat.

ADVERTISEMENT
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digisport.ro
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Faza analizată de la golul marcat de Lukic.
Faza analizată de la golul marcat de Lukic. Sursă foto: captură Prima Sport

Cât a fost prelungit meciul Oțelul – U Cluj

Cum s-a așteptat foarte mult pentru ca deciziile din camera VAR să vină, partida dintre Oțelul și U Cluj a durat mult peste ceea ce era estimat inițial. Mai exact, actul secund a fost prelungit cu 21 de minute în total.

Andrei Chivulete a fluierat finalul duelului în minutul 90+21, iar Universitatea Cluj a avut doar motive de bucurie, golul marcat de Lukic aducând cele trei puncte. Cristiano Bergodi are parte de un început bun de mandat pe banca „studenților”, acesta aducând prima victorie după 5 meciuri de „secetă”.

ADVERTISEMENT
Video fabulos! Ghiță Mureșan, revedere cu cel mai scund jucător din istoria NBA!...
Fanatik
Video fabulos! Ghiță Mureșan, revedere cu cel mai scund jucător din istoria NBA! Diferența dintre cei doi este uriașă
Steaua a dat lovitura: „Mă sună toți impresarii să-l vindem!”. Daniel Oprița a...
Fanatik
Steaua a dat lovitura: „Mă sună toți impresarii să-l vindem!”. Daniel Oprița a descoperit noua „perlă” din Ghencea: „M-am zbătut pentru el”
Bayern Munchen a tremurat înaintea partidei cu Monchengladbach. Motivul uluitor pentru care startul...
Fanatik
Bayern Munchen a tremurat înaintea partidei cu Monchengladbach. Motivul uluitor pentru care startul meciului a fost întârziat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
A cedat presiunilor! Cum l-a convins Dinamo pe fotbalistul român din Serie A...
iamsport.ro
A cedat presiunilor! Cum l-a convins Dinamo pe fotbalistul român din Serie A să semneze acordul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!