A stat timpul în loc la Oțelul – U Cluj! S-au pierdut 25 de minute cu analizele VAR

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj s-a deplasat la Galați pentru duelul cu Oțelul, din etapa a 14-a din SuperLiga. Partida a fost una aparte, jucătorii așteptând extrem de mult deciziile din camera VAR.

A stat timpul în loc la Oțelul – U Cluj

Duelul dintre Oțelul și U Cluj a avut parte de momente greu de crezut. Scorul pauzei a fost de 0-0, deși Ciobanu a înscris în minutul 32. Ei bine, bucuria gălățenilor nu a durat mult, golul fiind anulat după 5 minute, camera VAR găsind o poziție în afara jocului. Interesant este faptul că s-a așteptat 5 minute pentru o decizie, însă acest moment nu avea să fie unul singular.

ADVERTISEMENT

Ei bine, așteptarea avea să revină în minutul 80 al întâlnirii. Paulinho a reușit să înscrie, însă analiza s-a întins pe nu mai puțin de 9 minute. Liniile din camera VAR au fost trase și golul a fost validat, însă jucătorii au stat cu sufletul la gură preț de foarte mult timp până la decizia lui Andrei Chivulete.

În urma duratei prelungite, . La doar un minut distanță, Lukic reușea să marcheze din pasa lui Postolachi, , însă și de această dată s-a stat foarte mult pentru a se valida golul.

ADVERTISEMENT

Nu mai puțin de 8 minute a durat până arbitrii din camera VAR să îi facă semn lui Chivulete că poziția lui Lukic este una regulamentară. Luând în calcul toate aceste momente, s-a ajuns la 25 de minute de așteptare, inclusiv perioada până când jocul a fost reluat.

ADVERTISEMENT

Cât a fost prelungit meciul Oțelul – U Cluj

Cum s-a așteptat foarte mult pentru ca deciziile din camera VAR să vină, partida dintre Oțelul și U Cluj a durat mult peste ceea ce era estimat inițial. Mai exact, actul secund a fost prelungit cu 21 de minute în total.

Andrei Chivulete a fluierat finalul duelului în minutul 90+21, iar Universitatea Cluj a avut doar motive de bucurie, golul marcat de Lukic aducând cele trei puncte. Cristiano Bergodi are parte de un început bun de mandat pe banca „studenților”, acesta aducând prima victorie după 5 meciuri de „secetă”.