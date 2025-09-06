A stricat transferul încercat de FCSB și îl amenință pe Gigi Becali: „O să ne vedem în instanță! Cum își permite?”

FCSB dorește să îl transfere pe Mario Tudose de la FC Argeș, iar . Patronul campioanei a afirmat că primarul Piteștiului, Cristian Gentea, este un „mare mafiot” care controlează totul la FC Argeș, iar răspunsul edilului a fost unul dur.

Cristian Gentea, replică dură pentru Gigi Becali

Cristian Gentea a amenințat că îl va acționa în instanță pe Gigi Becali pentru afirmațiile făcute la adresa sa în contextul negocierilor pentru transferul lui Mario Tudose. „În primul rând, îi transmit domnului Becali că trebuie să probeze în instanță că eu sunt mafiot. Mă deranjează teribil această declarație și o să ne vedem în instanță.

Domnul Becali nu e mai presus de nimeni dacă are bani. Iar cu mine nu a vorbit în viața lui. Cum își permite să mă facă mafiot? Eu sunt primarul unui oraș, nu se poate să vorbești așa de un om cu care nu ai vorbit în viața ta. Apoi, cred că o mare greșeală a făcut și tatăl lui Mario că s-a dus și a negociat cu ei. Păi cu FC Argeș are contract semnat Mario, nu dânsul. Cei de la FCSB trebuiau să discute cu noi, nu cu tatăl lui Mario”, a declarat primarul Piteștiului pentru .

Cine are ultimul cuvânt cu privire la transferul lui Mario Tudose la FCSB

Cristian Gentea a spus că președintele lui FC Argeș, Dani Coman, este cel care va lua decizia finală cu privire la un eventual transfer al lui Mario Tudose. .

„Dani Coman mi-a zis că o să vorbească cu Bogdan Andone și o să mă sune dacă e ceva. Nu mi-a mai dat niciun telefon! Decizia finală o va lua Dani Coman în privința transferului, dar înțeleg că nu l-a mai căutat nimeni. Nu știu de ce Gigi Becali vorbește despre mine.

Eu cred că vor să găsească un țap ispășitor. Copilul se simte foarte bine la Pitești, acolo unde este foarte apreciat. E o decizie grea și pentru el. O eventuală trecere la FCSB nu este una ușoară”, a afirmat edilul pentru sursa menționată. Mario Tudose a revenit la FC Argeş în 2023, după ce a petrecut doi ani la academia clubului Benfica. Lusitanii deţin în continuare 50% din drepturile fotbalistului, aspect care complică un eventual transfer.