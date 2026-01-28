A supraviețuit Holocaustului, dar a murit de frig în casă: ultimele clipe dramatice ale unei luptătoare care și-a găsit sfârșitul într-un „sicriu gigantic de gheață”

ADVERTISEMENT

Baba Zhenya, o ucraineancă ce a supraviețuit în urma Holocaustului, a fost găsită fără suflare în propria locuință, situată în Kiev. Apartamentul ei se transformase într-un „sicriu înghețat”. Descoperirea a fost făcută după ce o țeavă s-a spart. Cum trăia femeia și ce spun vecinii despre aceasta.

A supraviețuit Holocaustului, dar a murit de frig în propria casă

Baba Zhenya locuia la etajul patru al unui bloc din Kiev și era extrem de retrasă și discretă. Deși a reușit să scape de infern, aceasta a avut un sfârșit neașteptat. Trupul său înghețat a fost descoperit pe 13 ianuarie, după ce o țeavă s-a spart, iar apa a început să-i inunde locuința. Afară erau -18 grade Celsius, iar totul în jurul ei s-a transformat într-un „sicriu gigantic de gheață”, a relatat publicația

Vecinii au fost cei care au dat alarma și au chemat instalatorii, care au început să caute sursa scurgerii. Unul dintre vecinii care o mai ajutau cu mâncare, Yulia Hrymchak, a sunat-o pe femeie, însă aceasta nu a răspuns. În primă fază, polițiștii au refuzat să spargă ușa apartamentului, însă autoritățile au fost forțate de locatari.

„Am ieșit pe stradă și am insistat să facă ceva. Afară erau -18 grade Celsius, casa era inundată și aveam copii și bătrâni imobilizați la pat acasă. Dacă totul îngheață acum, atunci vom muri cu toții de ger. Practic, i-am forțat pe polițiști să deschidă ușa”, a mai declarat declarat Hrymchak.

După ce au intrat cu forța, oamenii legii au constatat că Baba Zhenya era moartă în pat. Trupul ei era acoperit de gheață, astfel că nu apucase să se descompună. Nimeni nu știa ziua exactă în care și-a dat ultima suflare, însă vor face analizele necesare. În același timp, pereții erau înghețați, iar pe jos se formase ca un patinoar.

Ce spun vecinii despre Baba Zhenya

Vecinii nu cunoșteau prea multe detalii despre femeie, însă cei care au cunoscut-o știau că reușise să supraviețuiască miraculos raziilor naziste din Kiev, din timpul copilăriei sale. De asemenea, localnicii spun că aceasta a fost trimisă la și nu a avut niciodată un soț sau copii. Baba Zhenya nu știa ucraineană, ci vorbea limba idiș, limbă vorbită în vestul Germaniei de evrei, și rusă.

„Baba Zhenya era o persoană dificilă. Uneori nu deschidea ușa deloc, iar alteori era morocănoasă cu noi când o deschidea: ‘Nu mănânc asta, nu îmi prieşte, nu iau asta, ați adus ceva ce nu e pe gustul meu’”, a povestit Hrymchak, conform sursei menționate.

Cu toate acestea, Yulia Hrymchak este sigură de faptul că a murit după Anul Nou și își amintește că a văzut-o ultima dată pe femeie în luna ianuarie, când ieșise afară să ia puțin aer.

„Îmi amintesc expresia de pe fața ei. Ca de obicei, mă grăbeam, iar ochii ei m-au urmărit. Zhenya nu a spus nimic, nu a cerut mâncare, dar mi-am dat seama că se uita la mine. Nu pot explica. Expresia de pe fața ei era cumva specială. Ca și cum ar fi spus: ‘Bine, asta e. Poți rămâne aici, dar eu plec’. De atunci m-am gândit: ‘Haide, Baba Zhenya, nu ne părăsi. Mai avem viață în noi. Vom câștiga’. Dar se pare că își lua rămas bun”, a mai mărturisit Hrymchak.

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este marcată anual pe 27 ianuarie. La 27 ianuarie 1945 a fost eliberat lagărul de concentrare şi de exterminare Auschwitz-Birkenau. În acest context, Ambasada SUA la București a transmis un mesaj.

„Astăzi comemorăm unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria umanității. Asătzi depunem mărturie pentru cei peste 130.000 de evrei deportați din nordul Transilvaniei și pentru cei aproape 500.000 de romi și 6 milioane de evrei uciși în toată Europa. Și aducem un omagiu supraviețuitorilor, a căror putere și reziliență rămân o mărturie durabilă a spiritului uman”, a transmis diplomatul american Michael Dickerson.