A supraviețuit în mod miraculos timp de 2 zile în spatele unei cascade. Cum a fost salvat bărbatul

Un bărbat în vârstă de 46 de ani timp de 2 zile, în spatele unei cascade. Cum a fost salvat acesta de autoritățile care l-au căutat cu echipamente speciale. De ce a rămas prins bărbatul în căderea de apă.

A supraviețuit în mod miraculos timp de 2 zile în spatele unei cascade

Poliția din California a scos la iveală o poveste uimitoare, care impresionează foarte multă lume. Un turist pe numele său Ryan Wardwell din Long Beach a vrut să se bucure de o cățărare de vis, însă lucrurile nu au decurs conform planului.

Bărbatul a rămas prins vreme de 2 zile în spatele unui cascade. A ajuns la cascadele cunoscute sub numele de Seven Teacups într-o dimineață de august, dar în timp ce se cățăra a avut parte de o problemă serioasă.

Informațiile furnizate de arată faptul că „hidraulica extremă” a cascadelor l-a împins de pe liniile sale de rapel. Așadar, acest pas l-a făcut să rămână prins în spatele unei cascade a râului Kern, potrivit biroului șerifului.

Oamenii legii au fost sesizați că turistul nu s-a întors la mașină în seara respectivă. Prietenii care îl însoțiseră au lăsat un bilet legat de dispariția acestuia pe mașina din parcare. Trecătorii au fost cei care au raportat dispariția sa.

Așadar, a fost deschisă o anchetă și bărbatul a început să fie căutat de către forțele de ordine locale. S-au folosit tehnologie infraroșie și aeronave. Din păcate, terenul dificil și lumina slabă a zilei i-au făcut pe salvatori să renunțe.

Operațiunea prin care a fost găsit bărbatul care a supraviețuit în mod miraculos timp de 2 zile în spatele unei cascade a fost reluată a doua zi.

Bărbatul prins în spatele cascadei, descoperit cu o dronă

Salvatorii care au plecat în căutarea bărbatului care rămăsese prins în spatele cascadei au apelat la o dronă. Aceasta a fost manevrată pentru a ajunge la turistul care a supraviețuit în mod miraculos timp de două zile.

Ulterior, oamenii legii au folosit un elicopter de patrulare rutieră din California. Aceasta a survolat cerul, fiind surprins când intră printre tufișuri și în apă. Din fericire, a ajuns în spatele cascadei unde se afla cățărătorul care era în viață și conștient.

Bărbatul a fost ridicat în maximă siguranță. A primit tratament imediat ce a fost dat jos, acesta fiind deshidratat. De asemenea, prezenta răni minore, dar nu a avut nevoie să fie internat în spital. S-a reunit cu familia care se afla la fața locului.

Mai târziu, bărbatul a povestit că s-a cuibărit într-o peșteră întunecată de sub . A stat complet ud leoarcă, după ce a fost aruncat de pe cablurile sale de rapel. A încercat să scape, dar nu a reușit să ajungă pe pământ.