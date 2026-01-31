A trădat Ilie Dumitrescu Generația de Aur acceptând oferta FRF? Răspunsul care va provoca un tsunami! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fostul mare fotbalist al echipei naționale va fi implicat în 3 proiecte uriașe ale forului condus de Răzvan Burleanu, inclusiv aducerea finalei Europa League la București. Dumitru Dragomir crede că foștii colegi ai lui Ilie din Generația de Aur nu ar trebui să fie supărați.

Ilie Dumitrescu, apărat după ce a acceptat oferta FRF

Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, a comentat, la „Profețiile lui Mitică”, alegerea lui Ilie Dumitrescu de a colabora cu Federația Română de Fotbal. În vârstă de 57 de ani, fostul mare atacant se implică din nou în fenomen, după ce ultima oară a fost antrenor la FCSB, în 2010.

„(n.r. – A trădat Ilie Dumitrescu Generația de Aur când s-a dus la FRF?) Nu, domne. Omul are nevoie să trăiască bine. (n.r. – Eu cred că s-a dus pentru proiect) Hai, mă, lăsați-mă dracu cu proiectele voastre.

(n.r. – Stă Ilie pe 10 milioane?) Nu. (n.r. – Pe 5?) Nu. (n.r .- Pe 3?) Da. Toată lumea se duce pentru lovele. Și Trump. Toată lumea se duce după lovele!”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Mesaj pentru Generația de Aur

Ilie Dumitrescu va fi angrenat în trei proiecte la FRF:

ambasador , pe care Federația Română de Fotbal își dorește să o aducă la București în 2028 sau 2029;

va ocupa funcția de Player Transition Manager, urmând să fie unul dintre lianții dintre FRF și cluburile profesioniste din întreaga țară în ceea ce privește tranziția jucătorilor tineri către echipele de seniori;

începând cu toamna lui 2026, FRF intenționează să organizeze și Professional Coaching Summit pentru antrenorii care au Licența Pro și Licența A. Ilie Dumitrescu va fi implicat în managementul acestui proiect alături de Academia Națională de Fotbal.

„Mulți din colegii lui nu îl privesc cu ochi buni. Nu în față, dar îl critică”, a adăugat Horia Ivanovici. „Eu nu l-aș critica. E viața lui. Eu îl critic pe Burleanu, dar ce să îi faci lui Burleanu. A fost ales.

(n.r. – Că a trădat Generația de Aur) E, da. Îl doare la pălărie pe Ilie. Nu o văd ca pe o trădare. S-a dus pentru viața lui să îi fie viața mai ușoară. Are copii, are de dat bani la copii”, a adăugat „Oracolul de la Bălcești”.

